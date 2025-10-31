TXT宣布大巨蛋加場！4萬人瘋搶還不夠 主辦證實敲碗成功

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「TXT」TOMORROW X TOGETHER是成為HYBE娛樂第一組攻上臺北大巨蛋的藝人，他們近日迎來雙重喜訊，隨著10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》獲得好成績之外，臺北大巨蛋演出日前宣告完售，主辦單位今天（31日）對外公告確定加場，TXT預計在2026年2月1日再唱一場。

TXT人氣紅不讓，光是首場就湧入至少4萬人搶票。（翻攝自X）

TXT在全球享有高人氣，仍遵守著與台灣MOA的再次見面的約定，他們2024年結束兩場林口體育館專場演出後，2026年1月31日帶著最新巡演《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》返台開唱，門票在25日宣告完售，線上同時湧入4萬人搶票，使得大批粉絲敲碗表示「拜託再唱一場」，在主辦單位的爭取下確定加場。

請繼續往下閱讀...

自2019年出道以來，TXT交出多項傲人成績單，YouTube總點閱達到34億次點擊，5位成員以及官方Instagram帳號共吸引逾6千萬人追蹤。他們10月21日正式在日本發行第三張專輯《Starkissed》，首周更創下熱銷31萬8千張的紀錄，迅速登上Oricon每日專輯排行榜榜首，展現在全球驚人號召力。

TXT是HYBE旗下第一個攻大巨蛋的團體。（翻攝自X）

日本專輯《Starkissed》成績不同凡響，就連合作的對象都大有來頭，其中收錄歌曲《SSS（Sending Secret Signals）》由「神級搖滾大神」HYDE參與製作，連成員太顯（TAEHYUN）本人都驚呼「不可思議」，合照甫公開掀起熱烈迴響，粉絲驚呼「夢幻聯動」、「沒想到有一天會看到這樣的畫面」、「像是做夢一樣」。

TXT宣布大巨蛋加場，連唱兩天。（翻攝自X）

《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI》加場預計在2026年2月1日於臺北大巨蛋舉行，本場演出按照HYBE以往加場的慣例，2月1日加場不會有Weverse會員優先購票，11月8日中午12點採一次性全面販售，正式於拓元系統開賣。

另外，TXT第二部VR演唱會《HEART ATTACK》於今天起於台北京站威秀影城展開24天演出，隨後11月28日於台中大魯閣新時代威秀影城巡演17天，接連41天的巡迴不僅滿足MOA的期待，更讓歌迷能有機會多刷、反覆溫習這場獨一無二的VR演唱會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法