踏上最後冒險！《怪奇物語》最終季釋出正式預告迎向大結局

《怪奇物語》第5季將迎向系列最終季，釋出正式預告。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix超夯影集《怪奇物語》第5季將迎向系列最終季，今（31）日釋出正式預告，在前一季結尾，所有人進入一個悲傷的循環，思考著該如何打敗威可那，但邪惡的威可那也在預告中登場說道：「終於，我們可以開始了。」

芬恩伍法德飾演的麥克對所有的人說：「也許今晚就是我們的突破，我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」但米莉芭比布朗飾演的伊萊雯深切地跟麥克說：「這不是你玩的那些戰役，結局不由你決定，這次不行。」

《怪奇物語》第5季主要角色們將找出威可那，一起踏上最終冒險。（Netflix提供）

每個角色都受盡折磨，誓言要結束這一切，大家準備一起踏上最終的冒險。不過，最讓人擔心的是，威可那發出最後警告，騰空拉起諾亞許納普飾演的威爾說道：「威爾，你要幫助我，最後一次。」

最終季的演員、創作者與製作團隊一同揭開序幕，分享本季在開始時角色們的狀態與接下來的發展。米莉芭比布朗透露：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」

威可那（右）在《怪奇物語》第5季騰空拉起諾亞許納普飾演的威爾，發出最後警告。（記者許世穎攝）

創作者、監製、編劇以及導演羅斯以及麥特達菲也形容本季獨特之處，在於開頭就有點兵荒馬亂，羅斯表示：「因為第4季結束時，主角群完全迷失方向。以往通常會先打造大家過著正常生活的場景，鋪陳他們在學校的互動，然後才引進超自然元素。但本季從一開局就火力全開。」

麥特達菲也附和道：「沒錯，正常生活已成往事。霍金斯的一切都不再正常。小鎮目前被列為軍事隔離區，他們的活動處處受限，『老大哥』的監視攝影機無所不在。所以不只他們本身騷動混亂，他們的日常生活也難復平靜。」

執行製作人與導演薛恩李維更說，劇中動作場面進入另一個層次，視覺特效進階升級，「但我也必須欣慰地說，本劇依然固守原有的核心情感。即使世界不斷變化，故事線越趨宏大，但我們喜愛的角色群永遠是劇情緊扣的著力點，而這正是本劇的部分魅力所在。」《怪奇物語》最終季上線時間分別為：第1輯11月27日、第二輯12月26日，最終大結局1月1日於Netflix全球獨家上線。

《怪奇物語》最終季預告：

