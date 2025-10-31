自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

踏上最後冒險！《怪奇物語》最終季釋出正式預告迎向大結局

《怪奇物語》第5季將迎向系列最終季，釋出正式預告。（Netflix提供）《怪奇物語》第5季將迎向系列最終季，釋出正式預告。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix超夯影集《怪奇物語》第5季將迎向系列最終季，今（31）日釋出正式預告，在前一季結尾，所有人進入一個悲傷的循環，思考著該如何打敗威可那，但邪惡的威可那也在預告中登場說道：「終於，我們可以開始了。」

芬恩伍法德飾演的麥克對所有的人說：「也許今晚就是我們的突破，我們找出威可那，徹底畫上句點。一起努力。」但米莉芭比布朗飾演的伊萊雯深切地跟麥克說：「這不是你玩的那些戰役，結局不由你決定，這次不行。」

《怪奇物語》第5季主要角色們將找出威可那，一起踏上最終冒險。（Netflix提供）《怪奇物語》第5季主要角色們將找出威可那，一起踏上最終冒險。（Netflix提供）

每個角色都受盡折磨，誓言要結束這一切，大家準備一起踏上最終的冒險。不過，最讓人擔心的是，威可那發出最後警告，騰空拉起諾亞許納普飾演的威爾說道：「威爾，你要幫助我，最後一次。」

最終季的演員、創作者與製作團隊一同揭開序幕，分享本季在開始時角色們的狀態與接下來的發展。米莉芭比布朗透露：「我們在這一季直搗核心，伊萊雯進入訓練模式，處於戰鬥狀態，這是我們第一次看到她在季初展現這種面貌。在心態方面，她一心只想保護朋友。朋友是她超越血緣的親人，所以她會竭盡所能保護他們，我們也將見證她如何做到。」

威可那（右）在《怪奇物語》第5季騰空拉起諾亞許納普飾演的威爾，發出最後警告。（記者許世穎攝）威可那（右）在《怪奇物語》第5季騰空拉起諾亞許納普飾演的威爾，發出最後警告。（記者許世穎攝）

創作者、監製、編劇以及導演羅斯以及麥特達菲也形容本季獨特之處，在於開頭就有點兵荒馬亂，羅斯表示：「因為第4季結束時，主角群完全迷失方向。以往通常會先打造大家過著正常生活的場景，鋪陳他們在學校的互動，然後才引進超自然元素。但本季從一開局就火力全開。」

麥特達菲也附和道：「沒錯，正常生活已成往事。霍金斯的一切都不再正常。小鎮目前被列為軍事隔離區，他們的活動處處受限，『老大哥』的監視攝影機無所不在。所以不只他們本身騷動混亂，他們的日常生活也難復平靜。」

執行製作人與導演薛恩李維更說，劇中動作場面進入另一個層次，視覺特效進階升級，「但我也必須欣慰地說，本劇依然固守原有的核心情感。即使世界不斷變化，故事線越趨宏大，但我們喜愛的角色群永遠是劇情緊扣的著力點，而這正是本劇的部分魅力所在。」《怪奇物語》最終季上線時間分別為：第1輯11月27日、第二輯12月26日，最終大結局1月1日於Netflix全球獨家上線。

《怪奇物語》最終季預告：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中