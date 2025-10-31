萬聖節驚悚應景首選！《厄靈鎮》偽紀錄片形式上演超逼真恐懼

〔記者許世穎／綜合報導〕今天（31日）是西洋萬聖節，惡靈電影唯一首選正是由 YouTube百萬級影評巨擘克里斯斯塔克曼自編自導，《鬼入侵》、《安眠醫生》導演麥可弗拉納根監製的恐怖驚悚電影《厄靈鎮》。導演斯塔克曼表示，希望電影能兼具真實與敘事張力，因此以偽紀錄片的形式呈現《厄靈鎮》，讓觀眾感覺彷彿「親歷其境」。

（CATCHPLAY提供）

導演斯塔克曼自2009年起活躍於YouTube，以犀利見解與專業分析吸引超過兩百萬追隨者，如今正式跨足導演之路，首部長片《厄靈鎮》將他對恐怖類型的深刻理解轉化為一場心理驚悚與超自然恐懼交織的沉浸式惡夢。

（CATCHPLAY提供）

斯塔克曼坦言《厄靈鎮》靈感部分來自他多年觀察YouTube文化：「人們喜歡看別人『看東西』，反應影片（Reaction Videos）的即時情緒非常吸引人。在《厄靈鎮》中姊姊蜜亞看錄影帶的橋段，就是希望觀眾能與她同步感受恐懼與不安。」

（CATCHPLAY提供）

電影今天釋出導演幕後花絮，導演斯塔克曼透露，除了私心喜愛的偽紀錄片元素，片中還有許多為大銀幕打造的遠景與場面設計，「同時，也結合傳統電影線性敘事手法，兩種風格相得益彰。」他也強調：「我喜歡混合媒介的手法，因為那正是現代人的真實生活方式，正如我們每天都在許多不同的媒體之間切換。」《厄靈鎮》已在台上映。

