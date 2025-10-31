自由電子報
電影

最夯女星齊聚一堂挑戰十八般武藝！不僅動感更讓人感動

〔記者許世穎／台北報導〕《比悲傷更悲傷的故事》億萬票房導演林孝謙最新感人力作《陽光女子合唱團》，集合翁倩玉、陳意涵、安心亞、苗可麗、孫淑媚、陳庭妮、鍾欣凌、何曼希等實力派與超夯女星一同演出，眾星使出渾身解數，不僅載歌載舞，更透過角色展現出各種不同的情感層次。

《陽光女子合唱團》圍繞一群因命運錯誤的安排，而被關入監獄的女性，透過合唱團找回自我與彼此的連結。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》圍繞一群因命運錯誤的安排，而被關入監獄的女性，透過合唱團找回自我與彼此的連結。（壹壹喜喜提供）

該片也在今天釋出兩款海報，其中一款走「人在江湖 身不由己」路線，從一群女生在獄中狂放不羈的坐姿來展現「氣魄」；另一款海報則以溫暖色調，呈現「棄暗投明，拿起奶瓶」的對比概念，達到不同吸睛的氛圍，讓觀眾感受到電影所有的轉折就是從一個小女孩開始。

電影翻拍自韓片《美麗的聲音》，故事圍繞一群因命運錯誤的安排而被關入監獄的女性，透過合唱團找回自我與彼此的連結，在歌聲中傳遞愛與希望，展現女性的韌性與溫柔；更在相處中彼此扶持，重新看見生命的希望。

《陽光女子合唱團》釋出兩款海報。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》釋出兩款海報。（壹壹喜喜提供）

陳意涵飾演的惠貞在獄中誕下一名女兒，母女僅能相伴3年。當她得知孩子患有視力缺陷後，為給孩子更好的未來，決定提前送養。心心念念想要給孩子一個永遠難忘的記憶，於是他們決定要組成一個合唱團，把歌聲傳遞給各自想念的人！

不過陳意涵在片中要特別挑戰「大音痴」角色，笑說「這比唱得好聽還難吧？！」而安心亞、孫淑媚、鍾欣凌、陳庭妮等人也展現出多年舞台經驗，將劇中合唱團的熱血能量化為真實情感。

《陽光女子合唱團》將於12月31日跨年檔在台上映，金馬影展兩場放映場次現正熱賣中。

