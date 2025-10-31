自由電子報
娛樂 電視

不只粿王被踢爆出軌！「美國團」簡廷芮神隱3天終於發聲

〔記者蕭方綺／台北報導〕范姜彥豐日前控訴老婆粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，網友開始調查美國行的友人誰知情，狗仔葛斯齊甚至爆料出軌不只王子這對，美國同行的還有另一對出軌，而范姜彥豐退追簡廷芮、王品澔，讓兩人被推上風口浪尖。簡廷芮事發後神隱3天，今打破僵局，提到自己與相關人士都是朋友，「但絕對不會支持任何不當行為」，近日也都和王子、粿粿沒聯繫，並否認自己外遇，強調「本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係」，還標記老公證明清白。

王品澔（左）和簡廷芮。（翻攝自IG）王品澔（左）和簡廷芮。（翻攝自IG）

她今表示自己並非事件當事人，不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。並發出三點聲明，稱自己雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為；並說自己向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。接著，她指出自己與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，「理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影響到我的家人。謝謝關心，也懇請大家給予應有的尊重與空間。」徹底和王子、粿粿切割。

然而該起事件的男主角之一王品澔，其實30日透過經紀公司表示，對於外界揣測，「品澔完全不知情，去美國是因為看NBA球賽，因為工作忙，已經很久沒聯絡。」

王品澔（左起）、粿粿、簡廷芮和王子今年3月底去美國旅行。（翻攝自IG）王品澔（左起）、粿粿、簡廷芮和王子今年3月底去美國旅行。（翻攝自IG）

此外，33歲簡廷芮2015年憑藉電影《我的少女時代》「陶敏敏」一角被封為「最美校花」，知名度大增，此後出演多部戲劇，2020年與老公朋友變情人後閃婚，育有1子1女，她過去時常在社群分享維繫婚姻秘訣，這回王子被抓包和粿粿外遇，有網友發現王子越矩對象不只粿粿，也跟已婚的簡廷芮用留言調情，更深挖他們美國行片段，發現簡廷芮更將手放在王子腿上狂抓，在網上引發討論。

