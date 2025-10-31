黃仁勳親民席捲韓國！高喊「今晚炸雞全免費」 結果讓李在鎔買單

黃仁勳高喊全場免費，結果讓李在鎔、鄭義宣買單。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕黃仁勳旋風席捲韓國，輝達執行長黃仁勳昨天（30日）晚間與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞，不但把台灣親民那套搬到韓國，還大喊「今天全免費」幫整間店買單，結果最後卻不是他出錢，笑翻眾人。

韓國媒體報導，黃仁勳想要體驗韓國的「炸啤文化」（炸雞加啤酒），因此與兩位韓國企業巨頭相約到炸雞店用餐，他們點了多款炸雞、起司條以及生啤酒，店家則附贈起司球。黃仁勳吃到一半，還走出店外發送炸雞、薯條、香蕉牛奶及紫菜包飯等食物給記者以及民眾，展現不變的親和力。

韓國媒體《joongang》更報導，現場吸引500人圍觀「三巨頭」吃炸雞，有民眾大喊「請客」，李在鎔大方表示：「今天我全請了！」但是還是有人大喊「黃仁勳」，黃仁勳則笑著回答：「這兩個朋友才是有錢人！」鄭義宣也回應：「第二攤我請！」

黃仁勳（右）暌違15年走訪韓國，李在鎔（左）、鄭義宣為他介紹「炸啤文化」。（法新社）

不久之後，黃仁勳在餐廳內敲響金色服務鈴，大喊：「Everybody, dinner is free（各位今天晚餐免費）！」讓現場歡聲雷動。不過據悉，實際上付錢的根本不是黃仁勳，而是身為東道主的李在鎔、鄭義宣，李在鎔支付炸雞錢，其餘的都是由鄭義宣買單，最後總結帳金額為250萬韓元（約台幣5萬元）。

不過韓媒《朝鮮日報》的敘述有些許不同，《朝鮮日報》稱黃仁勳先大喊：「我有一個好消息，他們要付錢！」接著李在鎔才說全部買單。報導中還提到，黃仁勳對著李在鎔、鄭義宣說到：「今天是我人生中最棒的一天。」還詢問在場民眾：「你們有看過他們兩個一起吃炸雞嗎？」鄭義宣笑說：「我們兩個還真的是第一次一起吃炸雞，多虧了黃CEO才有這個機會。」

