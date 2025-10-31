自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃仁勳親民席捲韓國！高喊「今晚炸雞全免費」 結果讓李在鎔買單

黃仁勳高喊全場免費，結果讓李在鎔、鄭義宣買單。（法新社）黃仁勳高喊全場免費，結果讓李在鎔、鄭義宣買單。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕黃仁勳旋風席捲韓國，輝達執行長黃仁勳昨天（30日）晚間與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起吃炸雞，不但把台灣親民那套搬到韓國，還大喊「今天全免費」幫整間店買單，結果最後卻不是他出錢，笑翻眾人。

韓國媒體報導，黃仁勳想要體驗韓國的「炸啤文化」（炸雞加啤酒），因此與兩位韓國企業巨頭相約到炸雞店用餐，他們點了多款炸雞、起司條以及生啤酒，店家則附贈起司球。黃仁勳吃到一半，還走出店外發送炸雞、薯條、香蕉牛奶及紫菜包飯等食物給記者以及民眾，展現不變的親和力。

韓國媒體《joongang》更報導，現場吸引500人圍觀「三巨頭」吃炸雞，有民眾大喊「請客」，李在鎔大方表示：「今天我全請了！」但是還是有人大喊「黃仁勳」，黃仁勳則笑著回答：「這兩個朋友才是有錢人！」鄭義宣也回應：「第二攤我請！」

黃仁勳（右）暌違15年走訪韓國，李在鎔（左）、鄭義宣為他介紹「炸啤文化」。（法新社）黃仁勳（右）暌違15年走訪韓國，李在鎔（左）、鄭義宣為他介紹「炸啤文化」。（法新社）

不久之後，黃仁勳在餐廳內敲響金色服務鈴，大喊：「Everybody, dinner is free（各位今天晚餐免費）！」讓現場歡聲雷動。不過據悉，實際上付錢的根本不是黃仁勳，而是身為東道主的李在鎔、鄭義宣，李在鎔支付炸雞錢，其餘的都是由鄭義宣買單，最後總結帳金額為250萬韓元（約台幣5萬元）。

不過韓媒《朝鮮日報》的敘述有些許不同，《朝鮮日報》稱黃仁勳先大喊：「我有一個好消息，他們要付錢！」接著李在鎔才說全部買單。報導中還提到，黃仁勳對著李在鎔、鄭義宣說到：「今天是我人生中最棒的一天。」還詢問在場民眾：「你們有看過他們兩個一起吃炸雞嗎？」鄭義宣笑說：「我們兩個還真的是第一次一起吃炸雞，多虧了黃CEO才有這個機會。」

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中