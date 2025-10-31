自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡依林台灣跨年！首攻大巨蛋只唱3天 搶票時間曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌迷千呼萬喚，「Jolin」蔡依林終於宣布首度在台北大巨蛋開唱的好消息，天后12月30日、12月31日及明年1月1日在台北大巨蛋連唱3場，邀請12萬名歌迷參與年度壓軸的狂歡盛典。

蔡依林宣布大巨蛋開唱。（凌時差提供）蔡依林宣布大巨蛋開唱。（凌時差提供）

Jolin以「PLEASURE」之名親手打造大型華麗奇幻的「人間樂園」，出道26年首次唱進大巨蛋的她，將化身主宰慾望與自由的「愉悅之母」降世，親手建構出一座匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」。

蔡依林公開票價圖。（凌時差提供）蔡依林公開票價圖。（凌時差提供）

全新巡演配合臺北大巨蛋四萬人場地規模，特別精心打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓JOLIN不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她華麗氣場的舞台震撼。

蔡依林公開大巨蛋演唱會海報。（凌時差提供）蔡依林公開大巨蛋演唱會海報。（凌時差提供）

Jolin特別預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026門票將在11月23日在KKTIX售票系統全面開賣。

售票時間：

2025年11月22日上午10:00-中午12:00 國泰世華CUBE信用卡優先購票

2025年11月22日中午12:00 台灣大哥大 專區購票

2025年11月22日下午2:00-晚上10:00 JOLIN官網會員限量優先購票

2025年11月23日中午12:00 KKTIX售票系統 全面開賣

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中