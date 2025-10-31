自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

59歲坣娜肺腺癌離世長眠地曝光 富商老公悲慟發聲：她是天使

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后坣娜病逝享年59歲，她的美籍猶太裔夫婿薛智偉今天終於公開發聲，證實另一半是在10⽉14⽇因爲肺腺癌離世。薛智偉表示：「我將於12⽉14⽇舉辦坣娜的追思會，讓她的朋友與⽀持者透過這個機會來懷念她，細節⽇後會再通知⼤家，讓我們再⼀次因她相聚，感受她的愛與良善。」坣娜身後安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿。

坣娜生前力抗肺腺癌多年，病中仍維持⾃律的⽣活依然早起、作瑜伽，⽤極平靜的節奏看待⽣命，薛智偉表示：「⾝邊的朋友完全看不出她⾯對疾病的辛苦，溫暖善良的她⿎舞著每個⼈，也持續為我們的理想奮⾾著。這段時間，我們幾乎24⼩時相伴⽣活與⼯作。」

坣娜病逝享年59歲。（J’s娛樂工廠提供）坣娜病逝享年59歲。（J’s娛樂工廠提供）

在坣娜離世的前3個⽉，⾝體明顯虛弱，她與薛智偉商量，希望以居家安寧的⽅式走完⼈⽣，最終薛智偉在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。

薛智偉表示：「我們於2017年結婚。這8年，是我⼈⽣中最充滿啟發與感動的時光。我本是經營事業的商⼈，覺得顧好⾃⼰顧好家⼈就⾜夠。」然而在坣娜的啟發下，他才創立了JTCA猶台⽂化交流協會，希望透過猶太與台灣⽂化的交流，讓世界看⾒臺灣。

薛智偉常稱坣娜是天使，透露老婆總是笑著對他說：「你太⼩看我。」薛智偉慟別愛妻，感性表示：「她的智慧與靈魂遠超乎我所能想像。坣娜，我的愛⼈、我的妻⼦、我的朋友、我的老師，她讓我從只懂得經營事業的商⼈，提升視野並得到更多祝福。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中