娛樂 日韓

50年走入歷史！日本特攝劇《超級戰隊系列》停播 粉絲崩潰了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕受到大朋友小朋友歡迎的日本特攝劇《超級戰隊系列》（スーパー戦隊シリーズ）昨天（30日）傳出將走入歷史，引來大批粉絲崩潰，連女星北川景子都直言「絕望」。

《超級戰隊系列》深受大朋友、小朋友喜愛。（翻攝自X）《超級戰隊系列》深受大朋友、小朋友喜愛。（翻攝自X）

朝日電視台昨天宣布，《超級戰隊系列》將以目前正在播出的《第一戰隊五獸者》作為完結，結束長達50年歷史。《超級戰隊系列》從1975年推出《秘密戰隊五連者》以來就深受觀眾歡迎，走過半個世紀將在此畫下句點。

北川景子對於《超級戰隊系列》停播感到絕望。（翻攝自X）北川景子對於《超級戰隊系列》停播感到絕望。（翻攝自X）

日媒引述消息人士看法，稱節目停播的原因是因為活動、相關周邊商品以及改編電影版所獲得的收入，都不足以支付節目的製作成本，最後只好收攤。而《超級戰隊系列》也是不少日本男演員的搖籃，包括松坂桃李、山田裕貴及橫濱流星等人，都曾經演出過。

消息一出，網友紛紛表示，「我沒想到超級戰隊會有這一天」、「一個時代的結束了」。曾經是「美少女戰士」的北川景子轉發相關新聞表示絕望，《進擊的巨人》的知名生優梶裕貴則發文：「好難過《超級戰隊系列》、感謝《超級戰隊系列》、加油《超級戰隊系列》」。

