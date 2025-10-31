自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

natori在台開唱嗨翻！《Overdose》出道即爆紅 竟吐心聲「不認為是藝人」

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本Z世代歌手natori（なとり）以一首《Overdose》打開知名度，上周才結束台北演唱會，嗨翻全場，笑說舉辦亞洲巡迴，最緊張的是其實是「搭飛機」。其實他在來台之前受訪，向媒體分享心路歷程，透露其實看到《絕對零度》這首歌在電視上播出時，「我才真真正正感受到自己變成藝人的那種感覺。」

natori出道即爆紅，卻直到《絕對零度》才認為自己是個藝人。（大鴻藝術提供）natori出道即爆紅，卻直到《絕對零度》才認為自己是個藝人。（大鴻藝術提供）

natori在2021年於TikTok發布自作曲展開音樂活動，隔年旋即以洗腦神曲《Overdose》爆紅，風光創下1.5億次下載紀錄，至今歌曲串流累積總播放量超過4億。2024年更以人氣動畫《WIND BREAKER—防風少年—》主題曲《絕對零度》空降所有音樂排行榜，目前該曲累計播放量超過8千萬次，聲勢攀升相當之快。

natori分享，歌詞會先於一切浮現於腦海，接著再根據歌詞的大方向來構思聲音。（大鴻藝術提供）natori分享，歌詞會先於一切浮現於腦海，接著再根據歌詞的大方向來構思聲音。（大鴻藝術提供）

natori接受訪問，被問到如何看待《Overdose》的亮眼成績以及這首歌成功的意義，他表示：「這首歌是在受到Vocaloid文化影響下創作的，因此我感覺大家也能共鳴我從Vocaloid所接收到的那些感受，覺得非常棒，也在某種意義上成為了我自己的自信來源。」

natori歌聲極具魅力。（大鴻藝術提供）natori歌聲極具魅力。（大鴻藝術提供）

他認為，Vocaloid的作品常常傳遞出一種訊息，也就是「我們一直都在看著那個無法對世界抱怨的陰沉的你」，natori坦言，這樣帶有包容且肯定意味的訊息曾經拯救過他，「這種心態也是我以natori這個身分持續創作音樂時，想傳達給更多人的核心價值。」

natori將在2026年登上武道館，演唱會命名為「深海」。（大鴻藝術提供）natori將在2026年登上武道館，演唱會命名為「深海」。（大鴻藝術提供）

如果以一道料理形容自己的音樂風格，natori選擇「沙拉」，因為沙拉會根據調味料不同而改變風味，而他對音樂創作的態度也像是在灑不同調味料般。當natori在創作路上卡關或者內心疲乏時，他則會用「泡澡」來找回動力，笑說有一款超愛的入浴劑，放進去泡澡超級舒服，讓他整個人都復活了。

natori分享經常去二手古著店買衣服。（大鴻藝術提供）natori分享經常去二手古著店買衣服。（大鴻藝術提供）

natori很神秘，不怎麼在大眾場合露臉，不過他分享自己喜歡打遊戲，像是《魔物獵人》、《瑪莉歐賽車》等等，最近則是喜歡上了《鋼之鍊金術師》，對於羅伊‧馬斯坦古一角情有獨鍾。最後，natori分享自己有在關注台灣樂團大象體操Elephant Gym與創作歌手YELLOW黃宣，展現他對台灣音樂文化的興趣。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中