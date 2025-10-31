自由電子報
娛樂 日韓

韓國APEC驚見超帥軍人！網友傻眼了：是車銀優本人啊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議在韓國慶州舉行，除了各國代表的互動備受矚目之外，網友的關注點卻在場外，因為有一名超帥的軍人正在服勤，但定睛一看竟然是「臉蛋天才」車銀優，讓網友議論紛紛。

今天（31日）網路上傳出，韓團ASTRO的成員車銀優身穿軍裝，現身亞太經濟合作會議周邊的影片，引發討論，影片中可看到，車銀優穿著軍裝步入活動現場，儘管他戴著帽子，不過高大的身材仍吸引大家的目光。韓媒報導，車銀優在7月28日入伍服役，目前隸屬於國防部勤務支援團，前往慶州是為了支援APEC相關活動。

車銀優被捕捉到身穿軍裝現身慶州APEC服役。（翻攝自Theqoo）車銀優被捕捉到身穿軍裝現身慶州APEC服役。（翻攝自Theqoo）

韓國網友看到照片後十分興奮，紛紛表示，「就算帽子遮住臉也帥到不行」、「他是在拍電影嗎？」、「穿軍裝怎麼也這麼帥」、「他的長相就是國家的威望」、「還以為是穿軍裝拍電視劇」、「這是我們國家的象徵啊」、「他參加APEC是因為他是會移動的韓國國寶」、「他是活著的國寶」、「國寶到慶州也是理所當然」、「為了提升國家榮譽，這種臉應該要被展示出來」。

