自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「范姜」彥豐是什麼姓？只佔全台0.02％ 背後故事超感人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕最近因范姜彥豐與粿粿鬧婚變的事情，吵得沸沸揚揚，不過網友們卻好奇，究竟「范姜」是什麼姓？據民國112年內政部的數據顯示，原來「范姜」是全國前五大複姓之一，全台灣姓范姜有4259人，佔總人口數的0.02%，而桃園、新竹姓范姜的人最多，這個竟與歷史有關。

范姜彥豐與粿粿鬧婚變。（翻攝自IG）范姜彥豐與粿粿鬧婚變。（翻攝自IG）

儘管內政部資料稱范姜為「複姓」，不過有人認為以「雙姓」更為正確，原因是范姜正是姓「范」與姓「姜」結合在一起。至於為何叫范姜？國家文化資產網曾經介紹，原來是康熙年間，來自廣東的「范集景」娶雷氏當老婆，但范集景因病逝世，雷氏帶著兩個孩子「范文周」、「范文質」改嫁「姜同英」，姜同英也將他們視如己出，「范文質」因感念繼父養育之恩，夫妻倆決定將「姜」放在范之下，也就出現了「范姜」這個雙姓。

桃園「范姜老屋群」已是當地著名觀光景點之一。（翻攝自桃園觀光導覽網）桃園「范姜老屋群」已是當地著名觀光景點之一。（翻攝自桃園觀光導覽網）

至於范姜又怎麼來到台灣？乾隆元年，「范姜殿高」來台開墾，發現現在桃園的新屋地區是個好所在，因此邀請兄弟們來台開發，結果5個兄弟聯手還真的有一番收穫。咸豐初年，「范姜一族」在該地區建造許多新屋，「新屋」也因此得名。根據桃園觀光導覽網介紹，「范姜老屋群」是台灣客家文化的重要據點，其中的九號老屋即范姜祖堂，被列為市定古蹟，象徵著百年家族的榮光與傳承。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中