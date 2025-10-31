「范姜」彥豐是什麼姓？只佔全台0.02％ 背後故事超感人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕最近因范姜彥豐與粿粿鬧婚變的事情，吵得沸沸揚揚，不過網友們卻好奇，究竟「范姜」是什麼姓？據民國112年內政部的數據顯示，原來「范姜」是全國前五大複姓之一，全台灣姓范姜有4259人，佔總人口數的0.02%，而桃園、新竹姓范姜的人最多，這個竟與歷史有關。

范姜彥豐與粿粿鬧婚變。（翻攝自IG）

儘管內政部資料稱范姜為「複姓」，不過有人認為以「雙姓」更為正確，原因是范姜正是姓「范」與姓「姜」結合在一起。至於為何叫范姜？國家文化資產網曾經介紹，原來是康熙年間，來自廣東的「范集景」娶雷氏當老婆，但范集景因病逝世，雷氏帶著兩個孩子「范文周」、「范文質」改嫁「姜同英」，姜同英也將他們視如己出，「范文質」因感念繼父養育之恩，夫妻倆決定將「姜」放在范之下，也就出現了「范姜」這個雙姓。

桃園「范姜老屋群」已是當地著名觀光景點之一。（翻攝自桃園觀光導覽網）

至於范姜又怎麼來到台灣？乾隆元年，「范姜殿高」來台開墾，發現現在桃園的新屋地區是個好所在，因此邀請兄弟們來台開發，結果5個兄弟聯手還真的有一番收穫。咸豐初年，「范姜一族」在該地區建造許多新屋，「新屋」也因此得名。根據桃園觀光導覽網介紹，「范姜老屋群」是台灣客家文化的重要據點，其中的九號老屋即范姜祖堂，被列為市定古蹟，象徵著百年家族的榮光與傳承。

