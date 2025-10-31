自由電子報
娛樂 最新消息

粿王風波還有未爆彈？美國行疑藏「另一對不倫」 昔性別趴影片也被挖！

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期演藝圈最轟動的事件，莫過於女星粿粿與「王子」邱勝翊的婚外情風波粿粿的丈夫范姜彥豐於29日突在社群發佈影片，重砲控訴妻子婚內出軌，指稱自從她在今年4月參加完美國行之後，整個人就變了樣，不僅常常凌晨才回家，連去向都開始隱瞞。影片一出震撼全網。

而針對爆料，王子隨後也發聲認錯，坦承在得知粿粿正協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，但並未正面回應兩人實際的親密關係。不過，這起婚變風波似乎還沒完──有網友爆料指出，當初同行的「美國行好友團」中，其實不只這一對越界，還有另一對「未曝光的不倫戀」正在發酵！

該說法也呼應了日前網紅「天后闆妹」的神秘發文：「那群好友還有一對沒被爆……唉。」一時間網路上掀起各種揣測，吃瓜群眾紛紛留言：「該不會還有下集吧？」、「感覺還有好戲。」

此外，有網友更挖出過去粿粿與范姜彥豐舉辦性別派對的舊影片。畫面中，粿粿準備戳破氣球公布寶寶性別，全場氣氛熱烈，但就在這關鍵時刻，王子竟被拍到低頭滑手機、表情凝重，神情明顯與現場歡騰氛圍格格不入，引發不少網友討論：「有人不開心喔」。

粿王風波還有未爆彈？美國行疑藏「另一對不倫」 昔性別趴影片也被挖！粿粿與范姜彥豐的性別派對上，王子（紅圈處）卻低頭滑手機。（翻攝YouTube）

目前針對外界爆料，粿粿與王子雙方都尚未再度回應；至於「另一對未爆情侶」的身分，也持續引起網友熱議，整起風波如雪球般越滾越大，恐怕短時間內難以平息。

