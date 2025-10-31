自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱凱翔稱三立毒害人心、邪教 李孝亮：「嗯、對」被告誹謗均不起訴

〔記者王定傳／台北報導〕Youtube「不演了新聞台」主持人朱凱翔今年5月6日在「誰來早餐」節目上，稱三立新聞：「毀人家庭、毒害人心、跟邪教沒兩樣」等，連署罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮回說：「嗯、對。」2人雙雙被告誹謗罪嫌，但台北地檢署今日以2人罪嫌不足，處分不起訴。

檢方調查，朱、李當日直播，主要內容是討論罷免案的提議人名冊募集、連署現況、北檢就罷免案的偵辦情形及相關法律見解，言詞雖稍嫌聳動、誇張，目的不外為喚起一般民眾注意，藉此增加一般民眾對於罷免案及相關衍生議題的瞭解程度。

連署罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮，今年5月上直播節目，以「嗯、對」附和主持人言詞而被告誹謗。（記者王定傳攝）連署罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮，今年5月上直播節目，以「嗯、對」附和主持人言詞而被告誹謗。（記者王定傳攝）

檢方調查，李孝亮擔任罷免案的領銜人，李孝亮母親就此持反對意見，雙方就此頗有交鋒，且三立確曾以「死人連署偽造文書鐵證 律師：李孝亮、劉思吟，一罪一罰最重30年徒刑」為題發布新聞，故2人於直播節目中就罷免案及相關法律爭議的議題加以討論，應該是就上述新聞報導回應。

檢方認為，朱、李與李母就罷免案的立場並非一致，進而由朱凱翔口出本案言詞，堪信其等目的是質疑李母就罷免案的認知是否無誤，且其等討論的議題是屬與公眾利益有密切關係的公共事務，李當時只是附和，2人所述均未逾越適當評論範圍。

檢方並認為，本案言詞或有嘲諷、調侃之意而令人難堪，但惟屬監督評論範疇，且三立本身也是傳媒業者，可以新聞媒體就本案言詞進行反擊，非毫無話語權而無從辯駁。最後以犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中