朱凱翔稱三立毒害人心、邪教 李孝亮：「嗯、對」被告誹謗均不起訴

〔記者王定傳／台北報導〕Youtube「不演了新聞台」主持人朱凱翔今年5月6日在「誰來早餐」節目上，稱三立新聞：「毀人家庭、毒害人心、跟邪教沒兩樣」等，連署罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮回說：「嗯、對。」2人雙雙被告誹謗罪嫌，但台北地檢署今日以2人罪嫌不足，處分不起訴。

檢方調查，朱、李當日直播，主要內容是討論罷免案的提議人名冊募集、連署現況、北檢就罷免案的偵辦情形及相關法律見解，言詞雖稍嫌聳動、誇張，目的不外為喚起一般民眾注意，藉此增加一般民眾對於罷免案及相關衍生議題的瞭解程度。

連署罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮，今年5月上直播節目，以「嗯、對」附和主持人言詞而被告誹謗。（記者王定傳攝）

檢方調查，李孝亮擔任罷免案的領銜人，李孝亮母親就此持反對意見，雙方就此頗有交鋒，且三立確曾以「死人連署偽造文書鐵證 律師：李孝亮、劉思吟，一罪一罰最重30年徒刑」為題發布新聞，故2人於直播節目中就罷免案及相關法律爭議的議題加以討論，應該是就上述新聞報導回應。

檢方認為，朱、李與李母就罷免案的立場並非一致，進而由朱凱翔口出本案言詞，堪信其等目的是質疑李母就罷免案的認知是否無誤，且其等討論的議題是屬與公眾利益有密切關係的公共事務，李當時只是附和，2人所述均未逾越適當評論範圍。

檢方並認為，本案言詞或有嘲諷、調侃之意而令人難堪，但惟屬監督評論範疇，且三立本身也是傳媒業者，可以新聞媒體就本案言詞進行反擊，非毫無話語權而無從辯駁。最後以犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

