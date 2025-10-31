席德妮史威尼太辣了！透視渾圓胸型全看光 美到簡直夢露再世

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國「美乳女神」又讓人為之一亮，美國女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）在29日出席一場在洛杉磯舉行的活動，她留著金髮、身著透視裝，一登上紅毯又成為全場焦點，更有網友大讚，簡直是瑪麗蓮夢露的化身。

席德妮史威尼渾圓胸型太美了，女生都讚嘆。（達志影像）

現年28歲的席德妮史威尼除了演技好之外，更因擁有天使臉孔、魔鬼身材深受歡迎，她在周三 （29日）出席Variety舉行的「Power of Women」活動，身穿Christian Cowan、Elias Matso的水晶連身禮服，銀色的薄紗面料更凸顯席德妮史威尼玲瓏有緻的曲線，胸型更是一覽無遺，明明未穿胸罩，她那挺拔、渾圓的雙峰更是讓女生都好羨慕。

禮服剪裁突顯出席德妮史威尼的好身材。（達志影像）

席德妮史威尼的外表一直是外界關注的焦點，她受訪透露，自己從來沒有做過醫美，希望能夠自然的老去，「我覺得很好笑的是，我常常在網路上看到對比照，我想說『那張照片裡的我才12歲，當然會不一樣啊，我現在有化妝而且比那張照片大15歲』。」

網友誇席德妮史威尼簡直是瑪麗蓮夢露再世。（達志影像）

由於她曾演過不少大尺度的戲碼，被問到她被貼上「性感」的標籤一事，席德妮史威尼表示，她演過許多爭議的角色，一開始她以為大家會理解她，後來發現不然，「當人們說她是刻意要塑造性感形象，我會想：『不，我只是想讓自己變得好，我是為了我自己才做的，我感到很有力量。』」席德妮史威尼鼓勵女性自信展現自己，「妳不需要為自己的模樣道歉、隱藏或遮遮掩掩。」

