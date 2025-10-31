自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

席德妮史威尼太辣了！透視渾圓胸型全看光 美到簡直夢露再世

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國「美乳女神」又讓人為之一亮，美國女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）在29日出席一場在洛杉磯舉行的活動，她留著金髮、身著透視裝，一登上紅毯又成為全場焦點，更有網友大讚，簡直是瑪麗蓮夢露的化身。

席德妮史威尼渾圓胸型太美了，女生都讚嘆。（達志影像）席德妮史威尼渾圓胸型太美了，女生都讚嘆。（達志影像）

現年28歲的席德妮史威尼除了演技好之外，更因擁有天使臉孔、魔鬼身材深受歡迎，她在周三 （29日）出席Variety舉行的「Power of Women」活動，身穿Christian Cowan、Elias Matso的水晶連身禮服，銀色的薄紗面料更凸顯席德妮史威尼玲瓏有緻的曲線，胸型更是一覽無遺，明明未穿胸罩，她那挺拔、渾圓的雙峰更是讓女生都好羨慕。

禮服剪裁突顯出席德妮史威尼的好身材。（達志影像）禮服剪裁突顯出席德妮史威尼的好身材。（達志影像）

席德妮史威尼的外表一直是外界關注的焦點，她受訪透露，自己從來沒有做過醫美，希望能夠自然的老去，「我覺得很好笑的是，我常常在網路上看到對比照，我想說『那張照片裡的我才12歲，當然會不一樣啊，我現在有化妝而且比那張照片大15歲』。」

網友誇席德妮史威尼簡直是瑪麗蓮夢露再世。（達志影像）網友誇席德妮史威尼簡直是瑪麗蓮夢露再世。（達志影像）

由於她曾演過不少大尺度的戲碼，被問到她被貼上「性感」的標籤一事，席德妮史威尼表示，她演過許多爭議的角色，一開始她以為大家會理解她，後來發現不然，「當人們說她是刻意要塑造性感形象，我會想：『不，我只是想讓自己變得好，我是為了我自己才做的，我感到很有力量。』」席德妮史威尼鼓勵女性自信展現自己，「妳不需要為自己的模樣道歉、隱藏或遮遮掩掩。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中