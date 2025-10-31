粿王風波延燒「有一對還沒爆」！ 天后闆妹：再等幾天就有消息了

關鍵美國行一同出遊的包括王子、粿粿、簡廷芮與王品澔等人。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐與粿粿2022年結婚並育有一女，沒想到結婚3年婚姻觸礁，男方29日爆料妻子與男星王子（邱勝翊）婚內越界，重話指控「我的信任被踐踏」。王子其後坦承，在女方協議離婚過程中「超過朋友間的界線」，事件震撼演藝圈。而這起風暴似乎尚未落幕，知名網紅「天后闆妹」昨突發文暗示：「其實那群好友，還有一對沒被爆……唉。」一句話掀起網路海嘯，讓網友全都炸鍋。

范姜彥豐曾指出，粿粿婚後經常外出，一開始還願意報備，後來卻愈來愈多藉口，連去向與同行人都不願說明，「每天早出晚歸、凌晨三、四點才回家，有時甚至天亮才回來。」，關鍵轉折點就出現在4月的美國行，當時一同出遊的包括王子、粿粿、簡廷芮、晏柔中、胡釋安與王品澔等人。

就在眾人還在猜測事件細節時，天后闆妹突然在 Threads 留下意味深長的貼文：「其實那群好友，還有一對沒有被爆… 唉」短短一句話不到十小時吸引超過181萬次瀏覽、2.5萬個讚與近千則留言。許多網友留言：「闆妹快發不自殺聲明」、「妳知道的太多了」，闆妹也神回：「我覺得會有第三方自爆。」更有友人留言「吃瓜」，她則神秘回覆：「你明明就知道。」語帶玄機。

稍晚她再度發文表示：「我連自己另外一半都沒說了～反正你們再等幾天就有消息了」讓人懷疑是否仍有藝人牽涉其中，偷吃風波恐怕才正要開始。

