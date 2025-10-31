自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿王風波延燒「有一對還沒爆」！ 天后闆妹：再等幾天就有消息了

關鍵美國行一同出遊的包括王子、粿粿、簡廷芮與王品澔等人。（翻攝IG）關鍵美國行一同出遊的包括王子、粿粿、簡廷芮與王品澔等人。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐與粿粿2022年結婚並育有一女，沒想到結婚3年婚姻觸礁，男方29日爆料妻子與男星王子（邱勝翊）婚內越界，重話指控「我的信任被踐踏」。王子其後坦承，在女方協議離婚過程中「超過朋友間的界線」，事件震撼演藝圈。而這起風暴似乎尚未落幕，知名網紅「天后闆妹」昨突發文暗示：「其實那群好友，還有一對沒被爆……唉。」一句話掀起網路海嘯，讓網友全都炸鍋。

范姜彥豐曾指出，粿粿婚後經常外出，一開始還願意報備，後來卻愈來愈多藉口，連去向與同行人都不願說明，「每天早出晚歸、凌晨三、四點才回家，有時甚至天亮才回來。」，關鍵轉折點就出現在4月的美國行，當時一同出遊的包括王子、粿粿、簡廷芮、晏柔中、胡釋安與王品澔等人。

關鍵美國行一同出遊的包括王子、粿粿、簡廷芮、晏柔中、胡釋安與王品澔等人。（翻攝IG）關鍵美國行一同出遊的包括王子、粿粿、簡廷芮、晏柔中、胡釋安與王品澔等人。（翻攝IG）

就在眾人還在猜測事件細節時，天后闆妹突然在 Threads 留下意味深長的貼文：「其實那群好友，還有一對沒有被爆… 唉」短短一句話不到十小時吸引超過181萬次瀏覽、2.5萬個讚與近千則留言。許多網友留言：「闆妹快發不自殺聲明」、「妳知道的太多了」，闆妹也神回：「我覺得會有第三方自爆。」更有友人留言「吃瓜」，她則神秘回覆：「你明明就知道。」語帶玄機。

稍晚她再度發文表示：「我連自己另外一半都沒說了～反正你們再等幾天就有消息了」讓人懷疑是否仍有藝人牽涉其中，偷吃風波恐怕才正要開始。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中