不甩王子偷吃！敖犬愛妻幫慶生 甜放閃「結婚很美好」

〔娛樂頻道／綜合報導〕偶像男團「棒棒堂」成員近來接連出事，威廉、小杰接連扯出閃兵爭議，結果前天王子被爆出是「小王」，介入粿粿與范姜彥豐的感情，令人不勝唏噓。而隊長敖犬則是在昨天（30日）與空姐愛妻「發發」慶祝43歲生日，不料不少網友歪樓，忍不住虧王子偷吃粿粿的爭議，表示：「請跟王子保持距離。他有人妻癖好」。

敖犬愛妻發發為老公慶生，十分甜蜜。（翻攝自Threads）

敖犬與發發在去年結婚，兩人愛得高調，時常在IG上放閃，還曾經一起上過節目，相當恩愛。昨天發發在Threads上發文為老公慶生，稱呼老公是她的超人，「在一起的日子以來，知道你的純粹、耿直、負責和無比堅強的韌性，除了愛與崇拜，你也是我欣賞又敬佩的人。」

發發表示，能跟敖犬結婚是件很美好的事情，才體會到什麼是真正意義上的「另一半」，除了陪伴、一起玩樂、談情說愛以外，更是互相支撐的好夥伴，是彼此的動力泉源，「我們是戀人、家人、戰友，我們相互需要，也在相處中的過程中一起成長。」

敖犬（左）許下生日願望，右為愛妻發發。（翻攝自Threads）

發發感謝敖犬對她的疼愛不減反增，治癒了她的焦慮和內耗，並一直守護著她、我們的家、生活上的一切。發發向敖犬告白「我愛你！生日快樂！祝我們結婚一週年快樂，你值得所有的美好，希望你的願望都能實現。」

明明是篇相當感動、浪漫的文章，結果大批網友卻歪樓大談王子、粿粿的案件，紛紛表示，「請跟王子保持距離。他有人妻癖好」、「我懷疑你在臭人，但是我沒有證據」、「這個感謝文跟合照太正常了吧！這幾天三觀已經被毀到覺得這樣很難得…但卻是再正常不過的事了」、「隊長請你勸勸你的團員」。但也有人認為，「這些留言傷害到的不只是敖犬本人欸，他老婆更是無辜的，請網友有點理智，不要把憤怒發洩在錯誤的地方。」

