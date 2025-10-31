自由電子報
娛樂 最新消息

31歲護理系女神驟逝！謝侑芯昔爆被「王姓CEO」追求：他不是壞人

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路上小有名氣的「護理系女神」謝侑芯（Iris）昨天（30日）驚傳逝世，享年31歲，好友雪碧也證實此消息。謝侑芯擁有天使臉孔、魔鬼身材，還曾自爆被一名「王姓CEO」追求，一度引發熱議。

謝侑芯香消玉殞令人遺憾。（翻攝自Threads）謝侑芯香消玉殞令人遺憾。（翻攝自Threads）

謝侑芯在IG、Threads上都深受歡迎，她曾分享過自己不是他人印象中「傳統護理師」，不過當然有考過證照，「這條路，我有走過、也深刻感受過」。她在今年6月發文透露，曾經被一名王姓CEO所追求，表示因為看到媒體一面倒的聲浪，因此想要分享親身感受，但沒有打算說什麼內幕。

謝侑芯有「護理系女神」之稱。（翻攝自Threads）謝侑芯有「護理系女神」之稱。（翻攝自Threads）

謝侑芯透露，在5年前遇到這位王姓CEO，「約5年前他對我溫柔有禮，從沒讓我感覺被安排也從未讓我困擾～雖然面對他的追求我婉拒，不是因為他不好而是我選擇了自己的路！他不是新聞裡被塑造成的那種壞ceo，他對孩子對家人、對當時的我，從不小氣，反倒是體面與心軟同時存在～」

謝侑芯曾發文透露被「王姓CEO」追求。（翻攝自Threads）謝侑芯曾發文透露被「王姓CEO」追求。（翻攝自Threads）

最後她寫到「人無完人，他值得被公平記住」。至於這位王姓CEO是誰？網路上議論紛紛，有人酸她是蹭流量，也有人直指是國內某知名大咖，在網路上引起討論。

