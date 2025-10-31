粿粿婚變風波延燒！ 簡廷芮遭網友留言洗版：置板凳

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人粿粿與范姜彥豐2022年結婚，育有一女，沒想到婚後三年感情生變。范姜彥豐29日在社群發影片控訴妻子與男星王子（邱勝翊）婚內出軌，氣憤表示：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

事件爆出後，王子出面致歉，承認在得知粿粿與丈夫協議離婚的過程中，「超過朋友間應有的界線」。不過，週刊再度丟出重磅消息，指粿粿已搬進王子家中，疑似「同居中」，對此雙方皆未回應。

范姜彥豐在影片中透露，美國行之後，粿粿整個人彷彿變了一個樣，「起床就出門，凌晨三、四點才回家」他還提到，起初粿粿外出會交代行程，但後來連去向都不願意說。

當時一起前往美國行的的有王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安與王品澔等人，如今范姜已退追簡廷芮與王品澔，疑似劃清界線。

當時美國行還有簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安與王品澔等人。（翻攝IG）

事件延燒至今，簡廷芮因與兩人一同赴美，成為網友「關注焦點」。不少網友湧入她的社群留言，「做人要將心比心啦，你也是有家庭的人耶！」、「立馬退追」、「知情不報」、「是不是下一個？」、「來置板凳等翻車」，留言區幾乎被洗版。不過她本人與經紀人至今未出面回應。

對於被點名的王品澔，所屬經紀公司伊林火速回應，澄清他「完全不知情」，強調當時去美國是為了看NBA，且與這群朋友「已有一段時間沒聯絡」。

此外，網紅天后闆妹也神來一筆，在社群爆料：「其實那群好友還有一對沒被爆……唉。」暗示風波恐未落幕。貼文掀起熱議後，她再度發文補充：「反正你們再等幾天就有消息了。」讓整起風暴更加撲朔迷離。

