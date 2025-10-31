張庭全家福罕見曝光！15歲女兒「逆襲美成這樣」 氣質像極混血超模

〔記者邱奕欽／台北報導〕張庭與林瑞陽淡出演藝圈多年，2人結婚後專注於家庭與事業，行事低調的她近日則罕見公開全家福，可見她保養得宜、氣質依舊，65歲林瑞陽則白髮帥氣、氣色極佳；最吸睛的莫過於15歲女兒林希曈，小麥色肌膚與高挑身材驚豔全場，更讓網友們驚呼：「根本混血超模！」

張庭與林瑞陽帶著兒女一同拍攝全家福。（翻攝自微博）

55歲張庭婚後與林瑞陽長居上海，夫妻倆鮮少公開露面，但一舉一動仍是焦點，此次曝光的全家福中，林希曈展現172公分的超模比例，膚色健康、小臉立體，一頭烏黑長髮襯出氣勢，美貌完全不輸星二代名模，氣場甚至有幾分國際感，網友們見狀瞬間灌爆留言區，「根本是爸媽最強作品」、「氣場太強了」、「好像混血兒」、「15歲就這樣，以後不得了！」

張庭的15歲女兒逆襲成功。（翻攝自微博）

事實上，林希曈早在時尚圈嶄露頭角，今年3月就登上上海時裝週舞台，當時曾遭部分酸民質疑「不像爸媽」，更被惡意中傷外型平庸，她面對爭議則大方回應「不在乎外界看法」，展現自信態度，許多網友也改口讚嘆：「被她打臉了！」、「這是星二代裡最有氣勢的」、「真的長大了！」

