自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張庭全家福罕見曝光！15歲女兒「逆襲美成這樣」 氣質像極混血超模

〔記者邱奕欽／台北報導〕張庭與林瑞陽淡出演藝圈多年，2人結婚後專注於家庭與事業，行事低調的她近日則罕見公開全家福，可見她保養得宜、氣質依舊，65歲林瑞陽則白髮帥氣、氣色極佳；最吸睛的莫過於15歲女兒林希曈，小麥色肌膚與高挑身材驚豔全場，更讓網友們驚呼：「根本混血超模！」

張庭與林瑞陽帶著兒女一同拍攝全家福。（翻攝自微博）張庭與林瑞陽帶著兒女一同拍攝全家福。（翻攝自微博）

55歲張庭婚後與林瑞陽長居上海，夫妻倆鮮少公開露面，但一舉一動仍是焦點，此次曝光的全家福中，林希曈展現172公分的超模比例，膚色健康、小臉立體，一頭烏黑長髮襯出氣勢，美貌完全不輸星二代名模，氣場甚至有幾分國際感，網友們見狀瞬間灌爆留言區，「根本是爸媽最強作品」、「氣場太強了」、「好像混血兒」、「15歲就這樣，以後不得了！」

張庭的15歲女兒逆襲成功。（翻攝自微博）張庭的15歲女兒逆襲成功。（翻攝自微博）

事實上，林希曈早在時尚圈嶄露頭角，今年3月就登上上海時裝週舞台，當時曾遭部分酸民質疑「不像爸媽」，更被惡意中傷外型平庸，她面對爭議則大方回應「不在乎外界看法」，展現自信態度，許多網友也改口讚嘆：「被她打臉了！」、「這是星二代裡最有氣勢的」、「真的長大了！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中