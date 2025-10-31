無視王子爆不倫！舊愛鄧麗欣近況曝光「狀態極佳」網讚：幸好分手

「王子」邱勝翊（左）與鄧麗欣曾有過短暫3年情。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐29日痛心指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻就此破裂。隨著事件延燒，王子過往情史被挖出，唯一公開認愛的對象是香港女星鄧麗欣，而舊愛對他的醜聞完全無視，反而忙著與閨密及粉絲慶生，笑容滿面被網友大讚「單身狀態超幸福」。

鄧麗欣近日開心慶生，狀態極佳。（翻攝自IG）

鄧麗欣42歲生日這天，先與昔日女團Cookies成員楊愛瑾、區文詩與陳素瑩相約慶祝，合照中她笑容燦爛、狀態極佳，看起來毫不受前男友風波影響。之後，鄧麗欣又曬出與粉絲「肥番」的慶生會照片，同時開心寫下「今日玩得好開心，謝謝肥番們。」網友們見狀也以表力挺，「Stephy太正了」、「誰還記得王子啊！」、「她的笑容才是真的幸福。」

事實上，鄧麗欣曾主演《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》等經典港片，與王子交往期間在台人氣攀升，但戀情僅維持3年即告分手，當時王子被爆愛跑夜店、劈腿，鄧麗欣還挺身護愛稱他「品德好、不菸不酒」。如今，王子遭范姜彥豐指控破壞婚姻，鄧麗欣的淡然態度反讓粉絲感嘆「幸好早分開！」、「Stephy活成最強反差爽劇主角！」

