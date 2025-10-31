自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

無視王子爆不倫！舊愛鄧麗欣近況曝光「狀態極佳」網讚：幸好分手

「王子」邱勝翊（左）與鄧麗欣曾有過短暫3年情。（翻攝自IG）「王子」邱勝翊（左）與鄧麗欣曾有過短暫3年情。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐29日痛心指控妻子粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻就此破裂。隨著事件延燒，王子過往情史被挖出，唯一公開認愛的對象是香港女星鄧麗欣，而舊愛對他的醜聞完全無視，反而忙著與閨密及粉絲慶生，笑容滿面被網友大讚「單身狀態超幸福」。

鄧麗欣近日開心慶生，狀態極佳。（翻攝自IG）鄧麗欣近日開心慶生，狀態極佳。（翻攝自IG）

鄧麗欣42歲生日這天，先與昔日女團Cookies成員楊愛瑾、區文詩與陳素瑩相約慶祝，合照中她笑容燦爛、狀態極佳，看起來毫不受前男友風波影響。之後，鄧麗欣又曬出與粉絲「肥番」的慶生會照片，同時開心寫下「今日玩得好開心，謝謝肥番們。」網友們見狀也以表力挺，「Stephy太正了」、「誰還記得王子啊！」、「她的笑容才是真的幸福。」

事實上，鄧麗欣曾主演《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》等經典港片，與王子交往期間在台人氣攀升，但戀情僅維持3年即告分手，當時王子被爆愛跑夜店、劈腿，鄧麗欣還挺身護愛稱他「品德好、不菸不酒」。如今，王子遭范姜彥豐指控破壞婚姻，鄧麗欣的淡然態度反讓粉絲感嘆「幸好早分開！」、「Stephy活成最強反差爽劇主角！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中