自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿婚姻橫跨台日！范姜彥豐家族全起底 「醫師世家」背景曝光

范姜彥豐（右）指控妻子粿粿（左）婚內出軌王子。（翻攝自臉書）范姜彥豐（右）指控妻子粿粿（左）婚內出軌王子。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐29日痛心指控粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻因不忠宣告破裂。面對指控，粿粿則失口否認外遇，不過王子卻親口承認「超過了朋友間應有的界線。」隨著事件延燒，范姜彥豐的「醫生世家」背景也被起底，讓這場婚變更添戲劇性。

范姜彥豐（右）母親的身份為日本選美皇后。（翻攝自臉書）范姜彥豐（右）母親的身份為日本選美皇后。（翻攝自臉書）

范姜彥豐畢業於臺北醫學大學牙體技術學系，父親是醫師、母親則是日本選美皇后，2名兄弟范姜典陽、范姜閎韻皆為牙醫，他卻選擇踏入演藝圈，曾在第五屆《凱渥夢幻之星》男模組拿下亞軍，並錄製真人秀《中國好男兒》及音樂節目《這！就是歌唱·對唱季》外型亮眼的他，因此被封為「台日混血男神」，同時長期活躍於廣告與時尚圈。

范姜彥豐曾分享追求粿粿的過程，坦言在活動上對她一見鍾情，後來偶然滑到IG帳號默默關注1年，最終藉生日為由傳訊祝福開啟話題。2人從網路互動開始交往，戀愛2年多後在2022年2月浪漫求婚成功，並於同年6月完成台灣、日本兩地結婚登記，如今婚變風波爆發，這段曾被視為「模特與啦啦隊的甜蜜愛情」畫面，如今成為網友口中的「最諷刺回憶」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中