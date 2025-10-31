自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

日本專屬的《玩具總動員》？47年歷史日本國民餅乾發想組天團

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《愉快動物餅 大電影》從擁有47年歷史的日本國民餅乾做發想「愉快動物餅」做發想，超萌的動物們組成偶像團體「愉快動物餅」，於「甜品王國」中人氣爆棚，卻面臨前所未有的危機。電影在日本上映後狂掃7億日圓票房（約新台幣1.4億元），更宣布與三麗鷗合作推出大獅、小天馬與凱蒂貓、大耳狗、丹尼爾等角色聯名周邊，掀起粉絲搶購熱潮。

《愉快動物餅 大電影》主角「大獅」的配音，由Travis Japan的松田元太擔任，台灣則是資深配音員張立昂獻聲。（馬棋朵提供）《愉快動物餅 大電影》主角「大獅」的配音，由Travis Japan的松田元太擔任，台灣則是資深配音員張立昂獻聲。（馬棋朵提供）

電影由竹清仁執導、池田鐵洋編劇，從國民餅乾發展為3DCG動畫企劃，靈感來自製作人須藤孝太郎五年前偶遇宣傳車時的靈光一閃。他笑說：「這如果製作成動畫應該會很有趣吧，利用3DCG來做的話，應該在日本也能做出我們專屬的《玩具總動員》！」編劇池田強調：「他們雖是餅乾的化身，但同時也是人類最好的朋友。」他將角色塑造成偶像天團，並以隊長「大獅」的自我膨脹與團隊矛盾為故事核心，結合幽默與療癒能量。

Travis Japan為《愉快動物餅 大電影》獻唱電影主題曲《Would You Like One?》。（馬棋朵提供）Travis Japan為《愉快動物餅 大電影》獻唱電影主題曲《Would You Like One?》。（馬棋朵提供）

配音陣容同樣星光熠熠。日語版由偶像男團「Travis Japan」成員松田元太為大獅獻聲，新角色「小天馬」則由以《玻璃之心》展現歌唱實力的高石明里演出。松田大讚搭檔「她真的超級會唱，強到讓人嫉妒！」高石也回應：「他的聲音表演太有感染力，讓我在錄音時又緊張又感動。」

大獅率在《愉快動物餅 大電影》領愉快動物餅成員們，一起對抗棉花糖軍團。（馬棋朵提供提供）大獅率在《愉快動物餅 大電影》領愉快動物餅成員們，一起對抗棉花糖軍團。（馬棋朵提供提供）

台灣中文版邀來資深聲優張立昂詮釋大獅，賦予角色溫暖又英氣的層次感；小天馬與大象則由張心藍、李英吉配音，為在地觀眾增添熟悉親切感。張立昂坦言，這次能為自己童年印象深刻的餅乾代言「是特別的緣分」，希望觀眾能透過聲音重拾童年的單純快樂。

《愉快動物餅 大電影》將於11月7日全台上映，日語原音與中文配音版本同步登場，主題曲《Would You Like One?》由「Travis Japan」演唱，現已在台上架。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中