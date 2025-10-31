自由電子報
娛樂 電影

仙氣再現！艾兒芬妮《終極戰士：殺戮星球》紅毯美翻粉絲

〔記者許世穎／綜合報導〕年度科幻驚悚鉅作《終極戰士：殺戮星球》預售票已正式在台開賣，除了只要買票就能擁有超帥氣的戰鬥版海報，看特殊版本更能得到令人驚嚇又愛不釋手的精美海報，設計感十足，堪稱最值得收藏的電影海報之一，數量有限不搶不行！

艾兒芬妮出席《終極戰士：殺戮星球》首映仙氣再現。（二十世紀影業提供）艾兒芬妮出席《終極戰士：殺戮星球》首映仙氣再現。（二十世紀影業提供）

再次執導《終極戰士》系列的導演丹崔克坦伯格，在新作《終極戰士：殺戮星球》上更是把這個經典角色塑造得有血有肉，但也更威風凜凜，更與各種怪物大亂鬥，強調：「我們想要帶給觀眾超乎想像的大銀幕體驗！」

艾兒芬妮（左）在《終極戰士：殺戮星球》飾演機器人。（二十世紀影業提供）艾兒芬妮（左）在《終極戰士：殺戮星球》飾演機器人。（二十世紀影業提供）

《終極戰士：殺戮星球》預售攻略。（二十世紀影業提供）《終極戰士：殺戮星球》預售攻略。（二十世紀影業提供）

該片日前於倫敦IMAX影院盛大首映，在片中一反以往仙氣十足飾演機器人的艾兒芬妮，於首映會上以一席白色洋裝搭配超酷白色外套，回歸有如仙度瑞拉的招牌造型與氣質，立馬馬狂吸眾人目光！《終極戰士：殺戮星球》將於11月6日包括IMAX、Dolby Cinema、4DX、ScreenX等版本同步在台上映。

《終極戰士：殺戮星球》主角推薦：

《終極戰士：殺戮星球》演員催票：

點圖放大header
點圖放大body
