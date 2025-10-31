自由電子報
娛樂 電視

高凌風最後對話曝光！王偉忠憶：那4小時永難忘

〔記者傅茗渝／台北報導〕舞台劇《明星養老院》2.0 即將於下週登上高雄文化中心至德堂舞台，監製王偉忠近日在中廣吳淡如主持的節目《幸福好時光》中分享創作心路，透露靈感來自他從小認識的藝人朋友，包括陶大偉、高凌風等人。他說，自己陪伴這些有意思的藝人一輩子，也送他們離開，「一直很想為這些大明星做點事情」，於是完成好笑又溫暖的《明星養老院》，將於11月8日、9日於高雄演出三場。

王偉忠上中廣節目《幸福好時光》，與吳淡如暢談創作靈感。（金星文創提供）王偉忠上中廣節目《幸福好時光》，與吳淡如暢談創作靈感。（金星文創提供）

吳淡如觀察，如今走進劇場的觀眾年齡層已不同於以往，「不是過去黑頭髮的年輕族群，越來越多銀髮族樂於進劇場看戲。」王偉忠也點頭認同，直言：「確實如此，很多人喜歡劇場的現場共鳴感，這跟滑手機、看短片的感覺截然不同。」

談到為何會監製這樣的題材，王偉忠表示：「我的作品多半都是描寫情懷，是根據自己、朋友、或是社會上發生的事情創作。」他提到，像陶大偉、高凌風，都是他19歲剛進電視圈打工時的當紅藝人，「這幾十年來我常陪兩人聊天。」他回憶，陶大偉最後一次住院時，在病床上還問他：「偉忠，我還帥不帥？」當時陶大偉臉上沒有一絲病容，頭上還挑染漂亮的一撮銀髮，他誠懇地回答：「你很帥！」他感性地說：「我覺得這就是明星！」

舞台劇《明星養老院》卡司包括方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠與網紅娘娘等。（金星文創提供）舞台劇《明星養老院》卡司包括方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠與網紅娘娘等。（金星文創提供）

高凌風的人生也讓兩人感觸良多。吳淡如說：「高凌風真的是了不起的巨星，而且能屈能伸，就是理財規劃不到位。」王偉忠則說：「高凌風當年衝冠一怒、為愛走天涯，後來參加悶鍋、模仿星雲大師等等，一直到人生最後都想開演唱會，真的當了一輩子明星。」他回憶，高凌風過世前，他曾在榮總陪對方聊了4個小時，「這4個小時讓我永難忘懷，很想為老朋友們做些事情，監製《明星養老院》這齣舞台劇，讓藝人們在其中歡樂共居，也是對明星的致敬。」

節目最後，吳淡如笑問：「你覺得變老有趣嗎？」王偉忠說：「現在我會聽到自己要自己慢一點，量力而為，好點子睡個覺想一想，還覺得好再去做。」吳淡如笑回：「我們兩個都是急躁天蠍座，做事情很要求細節，但我自認不是『完美主義者』，只是可以做好的事情，一定要做好！」王偉忠立刻接話：「這就是完美主義啊！」

