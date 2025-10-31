自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

鬼臉殺手再開殺戒！元祖女主角《驚聲尖叫7》最深層恐懼成真

〔記者許世穎／台北報導〕元祖《驚聲尖叫》系列女主角妮芙坎貝兒再度回歸，在《驚聲尖叫7》化身她的成名角色「席妮」再度面對「鬼臉殺手」。電影昨晚（30日）曝光首支預告，這回不只席妮，就連她的女兒都成為殺手目標。

全新鬼臉殺手在《驚聲尖叫7》大開殺戒。（UIP提供）全新鬼臉殺手在《驚聲尖叫7》大開殺戒。（UIP提供）

該片早於2023年8月在《驚聲尖叫6》成功之後宣布製作，不過自計畫公布以來，歷經多次波折，包括演員工會與編劇工會雙罷工導致延宕、創意團隊更動，以及部分主要演員的離隊。

妮芙坎貝兒在《驚聲尖叫7》回歸演出。（UIP提供）妮芙坎貝兒在《驚聲尖叫7》回歸演出。（UIP提供）

儘管歷經多次變動，《驚聲尖叫7》仍找回了幾位熟悉面孔，包括大衛阿奎特、馬修李拉德與史考特佛利，都將再次飾演他們在系列中早已身亡的角色，就連飾演蓋兒的寇特妮考克斯也一同回歸。

寇特妮考克斯於《驚聲尖叫7》再扮蓋兒。（UIP提供）寇特妮考克斯於《驚聲尖叫7》再扮蓋兒。（UIP提供）

《驚聲尖叫7》海報。（UIP提供）《驚聲尖叫7》海報。（UIP提供）

電影描述全新的鬼臉殺手在席妮建立全新生活的寧靜小鎮出現，她最深層的恐懼也終於成真，這次她的女兒成為鬼臉殺手的下一個目標。為了保護家人，席妮被迫再度面對過去的恐怖夢魘，下定決心要徹底終結這場血腥的惡夢。《驚聲尖叫7》將於2026年2月27日在台上映。

《驚聲尖叫7》首支預告：

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中