鬼臉殺手再開殺戒！元祖女主角《驚聲尖叫7》最深層恐懼成真

〔記者許世穎／台北報導〕元祖《驚聲尖叫》系列女主角妮芙坎貝兒再度回歸，在《驚聲尖叫7》化身她的成名角色「席妮」再度面對「鬼臉殺手」。電影昨晚（30日）曝光首支預告，這回不只席妮，就連她的女兒都成為殺手目標。

全新鬼臉殺手在《驚聲尖叫7》大開殺戒。（UIP提供）

該片早於2023年8月在《驚聲尖叫6》成功之後宣布製作，不過自計畫公布以來，歷經多次波折，包括演員工會與編劇工會雙罷工導致延宕、創意團隊更動，以及部分主要演員的離隊。

妮芙坎貝兒在《驚聲尖叫7》回歸演出。（UIP提供）

儘管歷經多次變動，《驚聲尖叫7》仍找回了幾位熟悉面孔，包括大衛阿奎特、馬修李拉德與史考特佛利，都將再次飾演他們在系列中早已身亡的角色，就連飾演蓋兒的寇特妮考克斯也一同回歸。

寇特妮考克斯於《驚聲尖叫7》再扮蓋兒。（UIP提供）

《驚聲尖叫7》海報。（UIP提供）

電影描述全新的鬼臉殺手在席妮建立全新生活的寧靜小鎮出現，她最深層的恐懼也終於成真，這次她的女兒成為鬼臉殺手的下一個目標。為了保護家人，席妮被迫再度面對過去的恐怖夢魘，下定決心要徹底終結這場血腥的惡夢。《驚聲尖叫7》將於2026年2月27日在台上映。

《驚聲尖叫7》首支預告：

