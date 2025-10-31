都被戴綠帽！他許願范姜彥豐和江宏傑在一起 本尊還真的回應了

江宏傑也曾經被戴綠帽。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，老公范姜彥豐29日指控她偷吃「王子」邱勝翊，引發輿論熱議。網友一面倒同情范姜，認為他和前桌球國手江宏傑遭遇類似，都是在不明就裡的情況下被婚內出軌。前民進黨青年發展部副主任、性別議題倡議者范綱皓在社群忍不住開玩笑稱，想看到范姜彥豐和江宏傑在一起，沒想到還真釣出江宏傑本人回應，笑翻大批網友。

范姜彥豐被太太粿粿戴綠帽的消息，這兩天在網上吵得沸沸揚揚，不少網友想到江宏傑前妻福原愛外遇，江宏傑起先也是被蒙在鼓裡。而當時這件事之所以曝光，是福原愛被日本週刊拍到與「高帥男」在橫濱約會過夜，引發婚內出軌疑雲。此事件不僅終結了這對「桌球CP」的跨國婚姻，也導致福原愛在日本的形象一落千丈。

而范綱皓週四（30日）在Threads上發文，笑稱「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起！」不料江宏傑竟然真的被釣出來，在底下回覆「嗯～謝你囉」。

網友看到後笑翻，「兩個奶爸因為前妻雙雙出軌，而帶著小孩重新一起共組家庭，好像可以變成台灣BL劇的新題材」、「這對CP檔簡稱江姜江姜」、「我也有完全一樣的想法，然後像《以家人之名》那樣，兩位好爸爸照顧三個孩子！」、「這對演BL，絕對是進戲院支持，但最好拍成長壽劇 」、「可惡，不知道該怎麼反駁你，只好+1了」。

