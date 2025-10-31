自由電子報
娛樂 音樂

江蕙當年靠他挖掘！洪榮宏95歲恩師中風現況曝 闊別半世紀重逢哭慘

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏日前探訪高齡95歲的恩師陳木，無奈歲月不饒人，陳木幾年前因中風失去語言能力，甚至連家人都難以辨認，沒想到這次一見到洪榮宏，竟能喊出洪榮宏的名字，這場橫跨半世紀的師徒重逢，更讓歌王掉下了男兒淚。

洪榮宏（左）探望恩師陳木，場面溫馨。（阿爾發音樂提供）洪榮宏（左）探望恩師陳木，場面溫馨。（阿爾發音樂提供）

陳木當年慧眼識英雄，是洪榮宏歌手之路的伯樂，他不僅是專業理髮師，還與「寶島低音歌王」郭金發組過合唱團，更親自替經典對唱神曲《一生只愛你一人》譜曲，堪稱台灣歌壇教父。

陳木的老家位於寧夏夜市旁的巷弄裡，是一間充滿古早味的老式理髮店，也是洪榮宏夢想起飛的地方，當年陳木發現洪榮宏極具歌唱天分，除了引薦他進入唱片公司，還親自教導歌唱技巧，在洪榮宏的歌手生涯擔任不可或缺的角色。

95歲的陳木（右）看見愛徒洪榮宏非常激動。（阿爾發音樂提供）95歲的陳木（右）看見愛徒洪榮宏非常激動。（阿爾發音樂提供）

洪榮宏這次拜訪恩師，高齡的陳木看見久違的愛徒立刻露出笑容揮手示意。令人鼻酸的是，陳木緊緊拉住洪榮宏的衣角不放，那份穿越病痛、超越言語的情感，讓洪榮宏瞬間潰堤，動情地說：「這種感動，比唱一場萬人演唱會、比幾百萬張唱片的銷量都還刻骨銘心！」

洪榮宏10多歲時與恩師陳木的合照。（阿爾發音樂提供）洪榮宏10多歲時與恩師陳木的合照。（阿爾發音樂提供）

當年陳木將洪榮宏引薦至皇冠唱片，讓他灌錄多首日文與台語歌曲，其中包括締造百萬銷售的經典名曲《北國之春》（國語版《榕樹下》）。值得一提的是，台語天后江蕙也是洪榮宏的同門師妹，以本名「江淑惠」發行日文專輯《東京假期》正式出道。洪榮宏表示，與恩師的重逢讓他更堅定對歌唱的信念，明年1月17日他將在高雄流行音樂中心開唱，將繼續以歌聲回報師恩。

今日熱門
