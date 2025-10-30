自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿爆出軌王子！昔求婚姻幸福「下籤預言婚變」 網驚：靈驗得可怕

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐昨（29日）痛心控訴粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名對象正是「王子」邱勝翊，直言看見明確出軌證據；面對指控，粿粿反駁外遇一說，王子卻坦言「超過朋友間應有的界線。」雙方說法存在落差引爆輿論。然而，范姜彥豐與粿粿過去曾一起參拜觀音菩薩求愛情永固，當時粿粿抽到了「下籤」，內容更直斷「飛鵠入籠、進退無門」，如今片段再被翻出，網友們也紛紛讚歎「靈驗得驚人！」

粿粿曾向觀音菩薩祈求與范姜彥豐的婚姻幸福，未料卻抽到下籤。（組合照，翻攝自YouTube）粿粿曾向觀音菩薩祈求與范姜彥豐的婚姻幸福，未料卻抽到下籤。（組合照，翻攝自YouTube）

粿粿2年前曾攜手范姜彥豐上實境節目《我們練愛吧》，過程中他們在西湖度假村巧遇一尊「不肯去觀世音菩薩」，2人隨即雙手合十祈求婚姻幸福。未料，粿粿抽中的下籤卻寫著「似鵠飛來自入籠、欲得翻身卻不得、南北東西都難出、此掛誠恨很無窮。」解籤內容指出，原本有遠大前程的人，卻因錯誤選擇步入困局，最終陷入無法翻身的境地，籤意充滿警示意味。

當時，粿粿看完籤詩後也深感震驚，同時也擔憂地說「聽起來很沒有希望的籤，怎麼辦？」如今，影片被挖出也在社群上掀起熱議，許多網友看完紛紛激讚「籤神預言級準！」、「當初就提示她別亂飛」、「真的靈驗得可怕」、「觀音早就給警告了」、「命中註定這段感情走不下去！」不過也有網友感嘆，「看著籤文再看現在的事，真的覺得一語成讖！」事件延燒至今，討論聲浪持續高漲。

點圖放大header
點圖放大body
