娛樂 最新消息

鄭雨盛「私生子」首度曝光 文佳菲獨自帶娃掀熱議：長好快

文佳菲首度公開和鄭雨盛的兒子近況照。（翻攝自IG，合成圖）文佳菲首度公開和鄭雨盛的兒子近況照。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕52歲韓國影帝鄭雨盛去年11月捲入「未婚生子」爭議，震驚粉絲，韓媒盤點他和小16歲辣模文佳菲有一名私生子，和B女交往，最後又和C女結婚；文佳菲今（30）首度公開兒子的近況，吸引許多網友目光。

文佳菲在照片中和兒子穿著親子裝，笑容燦爛的看向鏡頭，牽手散步，小心翼翼的未將兒子正面曝光，兩人玩鬧畫面洋溢著溫馨母子情，有粉絲留言「孩子長得好快」、「祝福健康平安」。

文佳菲和兒子共享天倫樂。（翻攝自IG）文佳菲和兒子共享天倫樂。（翻攝自IG）

文佳菲去年11月透過社群媒體宣布生下一子，孩子的爸就是鄭雨盛，消息震撼演藝圈；文佳菲當時表示，2022年在聚會上和鄭雨盛認識，之後維持良好關係，只是2024年1月起，就未與孩子的父親見過面。

正當鄭雨盛私生子新聞傳開後，他的公司發聲明承認：「文佳菲公開的孩子確實是鄭雨盛的親生兒子。」承諾身為父親的鄭雨盛，會負起全責。

只是，鄭雨盛於今年8月突然爆出登記結婚，對象卻是交往多年的圈外女友，部分網友直言看不懂影帝的私生活，也有人表示別人的感情世界難以說分明，「能接受老公有私生子，這圈外女友肯定不一般」。

在 Instagram 查看這則貼文

GABI MOON ☾（@iamchocobi）分享的貼文

