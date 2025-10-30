自由電子報
娛樂 電視

《天地劍心》成毅萬劍穿心太虐！親拍真火場面腰傷復發硬撐

成毅飾演王權富貴，為救清瞳經歷萬箭穿心一瞬變白髮。（iQIYI愛奇藝國際版提供）成毅飾演王權富貴，為救清瞳經歷萬箭穿心一瞬變白髮。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由古裝男神成毅與人氣女星李一桐主演的古裝奇幻劇《天地劍心》開播即掀起熱潮，短短數小時便強勢登頂平台熱度榜，成為年末最受矚目的爆款新劇。這也是兩人拍攝完《英雄志》後再次合作，默契十足、CP感爆棚。昨晚（29日）成毅與李一桐上線陪觀眾追劇，看到萬劍穿心的虐心名場面時，兩人都忍不住落淚，真摯的情緒反應掀起討論，相關片段也瞬間衝上熱搜。

萬箭穿心名場面。（iQIYI愛奇藝國際版提供）萬箭穿心名場面。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

《天地劍心》故事承接《淮水竹亭》的悲劇世界觀，通過中年「王權弘業」（張智堯 飾）的回憶視角，巧妙引用劉詩詩與張雲龍的畫面，實現兩代主角夢幻聯動。本劇以王權家族為核心展開新篇章，描述自幼被當作一氣盟斬妖除魔終極兵器培養的「王權富貴」（成毅 飾），偶然間遇到潛入王權家做間諜的蜘蛛精「清瞳」（李一桐 飾），清瞳的出現讓富貴改變了對妖怪的看法。他甚至被清瞳的求生意志打動，甘願折損10年壽命助其化形成人，再以劍法相授護身，兩人自此展開雙向救贖。富貴內心渴望自由、憧憬天下大同的信念被點燃，最終選擇帶著清瞳離開王權山莊，走上自悟之道。

萬箭穿心名場面。（iQIYI愛奇藝國際版提供）萬箭穿心名場面。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

最新第12集中，王權富貴在萬劍齊發下仍以肉身護著清瞳的場景，被譽為悲劇美學天花板。這也是他從麻木兵器蛻變為執劍人的關鍵時刻，他飽含情意的告白：「如果我們能活著出去的話，萬水千山，妳願意陪我一起看嗎？」讓觀眾淚崩。劇組透露，該場景動用了約120台機械臂操控劍陣，透過嚴密彩排定位與節奏配合降低風險。成毅在寒冷天氣裡徒手操控真火道具劍，導致肌肉拉傷與舊腰傷復發，仍堅持實拍不用替身，近9成高難度動作親自上陣。

李一桐飾演清瞳。（iQIYI愛奇藝國際版提供）李一桐飾演清瞳。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

李一桐在飾演清瞳時也相當拚命。當清瞳仍是小蜘蛛形態時，為呈現更生動表情，她親自穿上動態捕捉服，在綠幕前表演所有細節，再由後製團隊將其表情嫁接到CG角色上。回憶被電擊刑求戲時，她笑說：「我覺得自己像烤豬，要做出被電到的樣子，全身不停抽搐又要同時落淚，真的很難受。那天天氣特別冷，拍完我頭上都冒熱氣。」

昨晚成毅與李一桐上線陪觀眾追劇，女星寧靜也驚喜現身，吸引超過744萬人即時觀看，微博話題閱讀量單日破8億。兩人追劇看得入迷，看到萬劍穿心時李一桐哭到用面紙遮臉，直呼：「這段太好哭了！我拍當天哭到鼻塞，現在再看還是鼻酸。」成毅也眼眶泛紅。她笑稱成毅臂力驚人：「我坐在他腿上，他可以直接把我捧起來抱住，勁兒可大了。」成毅害羞回：「因為她真的很瘦很輕。」

張智堯飾演中年版王權弘業，在《淮水竹亭》王權弘業為張雲龍飾演。（iQIYI愛奇藝國際版提供）張智堯飾演中年版王權弘業，在《淮水竹亭》王權弘業為張雲龍飾演。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

直播中，寧靜看著兩人互動忍不住拋出犀利提問：「你為什麼要把小妖據為己有？」成毅害羞笑回：「因為王權劍斬惡不斬善，清瞳是他要守護的善。」現場氣氛瞬間升溫，也讓觀眾更加期待兩人在後續劇情中的情感走向。集武俠、浪漫與奇幻美學於一身的《天地劍心》，目前正於愛奇藝國際版獨家熱播中。

