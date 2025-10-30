自由電子報
娛樂 電視

《人浮於愛》尺度開炸！邵雨薇、楊祐寧山區車震 拍到不敢喊卡

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視影集《人浮於愛》將於本週六（11／1）播出第3、4集，劇情迎來火辣高潮！邵雨薇與楊祐寧上演「激情車震戲」，兩人異口同聲表示這是全劇最難拍的一場戲。導演徐輔軍也盛讚兩人透過細膩眼神展現「靈魂層次的情慾」，直呼：「太有火花！」

導演徐輔軍說明車震場景選在馬路邊，代表角色之間的情感一發不可收拾。（女王傳播、瀚草文創提供）導演徐輔軍說明車震場景選在馬路邊，代表角色之間的情感一發不可收拾。（女王傳播、瀚草文創提供）

《人浮於愛》上週開播後話題延燒，公視頻道首播即登上AC尼爾森25至54歲戲劇收視冠軍，總觸達人數達24.3萬人，MyVideo當日戲劇榜同樣奪冠。不少觀眾盛讚：「邵雨薇誘惑病態感超強」、「女主角群演技太精彩！」

劇中邵雨薇飾演為愛不擇手段的「周曉琪」，看上精神科醫師「顧厚澤」（楊祐寧 飾），不顧他已有女友（簡嫚書 飾），大膽展開誘惑。兩人首場激情戲選在山區公路車內拍攝，導演形容：「我們拍了四次，在黑夜中兩台車追逐，畫面浪漫又危險。」他透露場景特意安排在開闊地帶，象徵兩人壓抑已久的慾望爆發。

邵雨薇（左）笑稱隔著車窗的勾引戲很困難，因為脖子會很酸。（女王傳播、瀚草文創提供）邵雨薇（左）笑稱隔著車窗的勾引戲很困難，因為脖子會很酸。（女王傳播、瀚草文創提供）

邵雨薇笑說，拍車震戲最難的是「要隔著車窗勾引對方」，角度難抓又得維持氣氛，「脖子真的超酸！」楊祐寧則苦笑：「車子空間太小，要顧鏡頭、動作還要帶情緒，真的很折磨。」

本週劇情發展范少勳與宋芸樺兩人之間的曖昧逐漸升溫。（女王傳播、瀚草文創提供）本週劇情發展范少勳與宋芸樺兩人之間的曖昧逐漸升溫。（女王傳播、瀚草文創提供）

除火辣戲碼外，本週劇情還有宋芸樺、范少勳的支線推進。宋芸樺飾演的潘心彤為籌母親化療費陷入絕境，意外與范少勳飾演的富二代辛毅夫「交易」變女友，卻在情愫漸生之際得知對方過往祕辛。情感糾葛再升級，《人浮於愛》每週六晚間9點於公視頻道連播兩集，10點於「公視+」與MyVideo同步上架。

