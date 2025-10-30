許瑋甯曝育兒體悟 升格當媽「人生全變了」

黑粉荷葉褶飾條紋外套與長褲、多彩寶石項鍊、竹編口蓋包、黑色粗跟涼鞋，all by Chanel。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕許瑋甯在今年7月升格當「媽媽」，與老公邱澤迎來小王子的誕生，兩人低調守護新生命的同時，也正式展開人生的新章。

她近日為時尚雜誌拍攝秋季封面，在台北初秋陽光下牽著愛犬大福漫步巷弄，談及人生新身分帶來的變化，許瑋甯感性表示：「人生還在冒芽的階段，身分不一樣了，也讓我體悟到要夠長、夠廣，才能感受到人生的厚度。」她坦言，「放手」對她而言是重要課題：「很多人、很多事並非抓緊了就會在你身邊。要放開的是自己，讓自己自在順心去面對世界。」她認為，學會焦點轉移，別困在當下的執著裡，是維持心理平衡的關鍵。

玫瑰色背心、玫瑰色襯衫、玫瑰色寬褲、項鍊、戒指、耳環、珍珠腰鍊、編織包、黑色高跟涼鞋，All by Chanel。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

許瑋甯也說，現階段最想追求的是「平衡」：「把重心放在某件事上，對其他地方都不公平。我的人生中出現了新的生命，我希望在平衡中讓他進入我的世界。」她笑說，過去是為成就自己，如今則為另一個生命努力，「時間變得更珍貴，也更有意義，平凡反而成了我最大的期許。」

談起「愛」的定義，她眼神溫柔地說：「沒想到愛真的可以無窮無盡。以前會希望有回報，但現在只要確認對方好好的就足夠。愛，讓人學會包容與耐心。」至於給自己的座右銘，她微笑分享：「拋開不開心的想法，擁抱所有你想要的，不要因為害怕而怯步。」

白色緞面削肩長洋裝與手套、多彩寶石長鍊、水鑽珍珠手拿宴會包、黑白雙色皮穿鍊粗跟涼鞋，all by Chanel。（marie claire美麗佳人國際中文版提供）

最後，她想對所有女性說：「不要被外界的標籤與壓力限制，任何年齡都能做想做的事，那就是對的事。」她以真誠語氣道出人生智慧，無論身處舞台中央或生活日常，都讓人感受到屬於許瑋甯的沉靜力量。

