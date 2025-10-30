自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿傳早住進王子家！3年婚姻破裂 導火線浮出檯面

粿粿被爆婚內出軌王子。（翻攝自IG）粿粿被爆婚內出軌王子。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，強調手握確切證據，貼文曝光掀起熱論，王子形象受到重挫，如今又傳出粿粿還沒談攏離婚就早已住進王子家。

范姜彥豐曾在影片提到，今年3、4月粿粿與王子、簡廷芮、晏柔中等人赴美後，夫妻倆關係逐漸生變。粿粿表示想多花時間與朋友相處，之後常晚歸，甚至有時不回家。他表示，一開始試著理解，但某天他看見「足以證明婚內外遇」的內容，讓他因此心灰意冷，更控訴王子破壞他的家庭。

在粿粿被范姜指控婚內出軌後網上瞬間炸鍋，有一說是范姜彥豐透過徵信社握有出軌證據，求償金額可高達3千萬，目前又傳出男方打算求償的是1200萬，不過粿粿只打算付500萬，兩人因為價碼談不攏協商破裂、鬧上檯面，而記者實際求證粿粿所屬經紀公司，對方只有已讀尚未做出回應。

如今又再傳出粿粿還沒談攏離婚就早已住進王子家中，這才讓范姜彥豐心灰意冷不再挽留。而在風波爆開後，王子等人組的美國團也被爆說有第二對，至於是誰眾說紛紜，看來風波暫時還不會停歇。

