娛樂 最新消息

凡走過必留下痕跡！全網化身柯南 揪眾朝聖王子「第13張照片」

王子（右）和粿粿的出軌風暴繼續擴大。（翻攝自IG）王子（右）和粿粿的出軌風暴繼續擴大。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕俗話說「凡走過必留下痕跡！」自從范姜彥豐爆出老婆粿粿「婚內出軌」，而對象指向「王子」邱勝翊之後，各大社群網友紛紛化身「柯南」，挖出過去王子和粿粿的各種互動照片、影片，想深入調查兩人到底何時開始有連結，其中今年4月15日王子在36歲生日隔天的發文，意外引起熱烈討論，眾多網友一個揪一個，相互號召「朝聖第13張照片」。

3月底到4月中，王子與粿粿及多位友人一起前往美國旅遊，范姜彥豐昨天的指控中也提到，粿粿從美國回台之後，對他的態度也明顯改變，而4月14日是王子36歲生日，隔天他在社群發文，分享17張照片、影片，其中最引起網友注意的是第13張照片，認為這張照片是王子「偷偷夾帶的幸福」。

王子（左）生日感想文所附的第13張照片引起網友關注，右為粿粿。（翻攝自IG）王子（左）生日感想文所附的第13張照片引起網友關注，右為粿粿。（翻攝自IG）

當時王子發文談到：「再次感謝大家，所有的祝福我都收到了，今年的生日很開心，很滿足，偶像的祝福，朋友的陪伴，美好的旅行，都擁有了，過生日最開心的除了大家聚在一起，再來就是好久不見也很想念的朋友，彼此敘敘舊， 聊聊近況，足矣！」

王子分享的17張照片、影片中，有他個人吹蠟燭的影片，也有和粿粿及友人的大合照，還有他和嚴爵夫婦，以及和江宏傑等友人的合照，不過最吸引網友注意的卻是夾放在中間，第13張照片，夕陽照著王子的側臉，身旁則是粿粿，這張兩人合照引發網友不同解讀，有人揶揄留言：「第13張照片幸福喔！」但也有網友直批：「第13張太明目張膽了吧！」因為在眾多大合照之外，王子唯獨放了這張僅有他和粿粿的雙人照，很難不讓人多聯想。

點圖放大
點圖放大
