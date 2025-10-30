自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿遭爆婚外情王子 「前球友」羅志祥露面回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥今晚舉辦新歌《做伙》MV首映會，對於近來「王子」邱勝翊與粿粿爆出的婚外情爭議，他受訪坦然回應：「有看到新聞，但我說真的我沒資格評論別人的事情，只希望他們好好去解決吧！」透露與王子曾是球友，近年比較少聯絡。

「小豬」羅志祥今晚舉辦新歌《做伙》MV首映會。（記者潘少棠攝）「小豬」羅志祥今晚舉辦新歌《做伙》MV首映會。（記者潘少棠攝）

小豬首度挑戰台語歌曲《做伙》，力邀歌迷一起在電影院欣賞親自演出的微電影，他飾演被騙錢，仍堅持報案求助的打工族，馬志翔則特別出演被命運推著走的詐騙車手。

令人意外的是，馬志翔其實是小豬的遠房親戚，小豬笑說：「一開始馬志翔先跟我說的，當下我嚇到。他說他有天跟媽媽聊到最近常跟我打球，結果他媽媽突然說：『你知道你跟志祥是親戚嗎？』後來我去問我阿公，才知道我們家族裡名字中間都一定有個『志』字，原來這真的是有淵源！」讓MV多了份命定情誼。

羅志祥透露與王子曾是球友，但近年比較少聯絡。（記者潘少棠攝）羅志祥透露與王子曾是球友，但近年比較少聯絡。（記者潘少棠攝）

活動最後，小豬也與歌迷一同合照留念，現場氣氛熱烈。他表示，原本這次活動原本僅規劃舉辦一場，沒想到報名人數踴躍，最終加開兩場，仍有北中南的粉絲不斷敲碗希望能有特映場，「非常感謝大家的支持，未來也會持續透過音樂與影像分享、紀錄生活的真實面，讓更多人從作品中感受到力量與溫度。」

