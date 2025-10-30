太諷刺！王子同框范姜彥豐「手拿綠帽」 3年後爆不倫粿粿

3年前耶誕節，王子（後排左一）手拿綠帽站在范姜彥豐（前排左一）與粿粿（前排左二）正後方，如今看來格外諷刺。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐昨（29日）痛心控訴粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊後，2人在社群網站上的「曖昧足跡」也逐一被挖出。其中，3年前的一張耶誕節合照裡，王子當時手持一頂綠帽，恰巧就站在范姜彥豐的後方，畫面宛如諷刺現實的伏筆，也再次掀起網路熱議。

粿粿2022年12月26日在IG分享合照，並寫下「幸福的節日與幸福的人們！Merry Xmas得斯」。照片中包括范姜彥豐、粿粿、王子、胡釋安、吳心緹與房思瑜等人，一行人開心玩交換禮物。

請繼續往下閱讀...

巧合的是，王子當時手上拿著一頂綠色毛帽，正巧站在粿粿與范姜彥豐的後方，巧合的構圖如今被網友解讀成「命運伏線」。當時，粿粿還開玩笑表示「都與懲罰擦肩而過，好險！」她笑稱若被懲罰會「太漂亮」，貼文底下充滿歡樂氛圍。

不料，事隔3年合照再被翻出，粿粿卻因婚內出軌風波成為網友們口中的「諷刺預言」，更紛紛狠酸，「這頂綠帽早就被小王親自戴上」、「王子拿著綠帽等了3年」、「這畫面根本象徵命運」、「禮物選綠帽是故意的嗎？」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法