自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

太諷刺！王子同框范姜彥豐「手拿綠帽」 3年後爆不倫粿粿

3年前耶誕節，王子（後排左一）手拿綠帽站在范姜彥豐（前排左一）與粿粿（前排左二）正後方，如今看來格外諷刺。（翻攝自IG）3年前耶誕節，王子（後排左一）手拿綠帽站在范姜彥豐（前排左一）與粿粿（前排左二）正後方，如今看來格外諷刺。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐昨（29日）痛心控訴粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊後，2人在社群網站上的「曖昧足跡」也逐一被挖出。其中，3年前的一張耶誕節合照裡，王子當時手持一頂綠帽，恰巧就站在范姜彥豐的後方，畫面宛如諷刺現實的伏筆，也再次掀起網路熱議。

粿粿2022年12月26日在IG分享合照，並寫下「幸福的節日與幸福的人們！Merry Xmas得斯」。照片中包括范姜彥豐、粿粿、王子、胡釋安、吳心緹與房思瑜等人，一行人開心玩交換禮物。

巧合的是，王子當時手上拿著一頂綠色毛帽，正巧站在粿粿與范姜彥豐的後方，巧合的構圖如今被網友解讀成「命運伏線」。當時，粿粿還開玩笑表示「都與懲罰擦肩而過，好險！」她笑稱若被懲罰會「太漂亮」，貼文底下充滿歡樂氛圍。

不料，事隔3年合照再被翻出，粿粿卻因婚內出軌風波成為網友們口中的「諷刺預言」，更紛紛狠酸，「這頂綠帽早就被小王親自戴上」、「王子拿著綠帽等了3年」、「這畫面根本象徵命運」、「禮物選綠帽是故意的嗎？」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中