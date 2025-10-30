薔薔加入《不熙娣》喊收視破1就露點 吳姍儒笑喊Hold不住：快嚇死

Sandy（右）代班搭檔派翠克（中）主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔（左）。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，薔薔向眾人大聲宣誓三大重點，包含「絕對不會露三點」、「絕對不會愛上派翠克」、「會努力跟Sandy當好姊妹」，甚至立下收視公約若破1，就露一點，派翠克無奈直呼為什麼收視是建立在薔薔露點上。

薔薔宣示「絕對不會露三點」，不過收視若破1，就露一點。（記者陳奕全攝）

薔薔誓言要解放吳姍儒，表示「會慢慢調教她，讓她放開內心的枷鎖。」（記者陳奕全攝）

薔薔向來有話直說又幽默，今出席記者會直喊收視共同承擔，豁出去喊收視破1就要露一點，薔薔更誓言要解放吳姍儒，「她給我的感覺就是很會唸書的讀書人，我會慢慢調教她，讓她放開內心的枷鎖，慢慢解放妳，不要說不可能，我可以把它懸吊在樹上面之類的，從裡面開始拓展他身體跟心理上的解放，帶她去歐洲之類的。」

請繼續往下閱讀...

吳姍儒覺得自己跟薔薔是完全不同宇宙的人，hold不住她。（記者陳奕全攝）

吳姍儒則坦言自己Hold不住薔薔，形容兩人是完全不同宇宙的人，常常會有很衝突又很荒謬的事情，「薔薔逼迫我跟帥哥有一些親密接觸，我快嚇死了，隨時處在背很麻、很怕的狀態，而且那一集甚至不是猛男相關，是很單純的講述來賓的成長過程。」派翠克補充說：「這一集就根本沒有要跟來賓有互動耶，完全是薔（強）迫中獎。」薔薔則笑說：「搞不好這集就破1啊，我還要為了妳露點，互相承擔，到時候哪點比較整齊，我就露哪一點。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法