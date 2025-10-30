自由電子報
娛樂 最新消息

連晨翔曝婚禮延後原因！口誤急補救：劉品言一直很漂亮

連晨翔（左起）、姚以緹、李玲葦、胡宇威、徐鈞浩齊聚光點華山出席《好好吃飯2》首映會，現場互動熱絡。（記者胡舜翔攝）連晨翔（左起）、姚以緹、李玲葦、胡宇威、徐鈞浩齊聚光點華山出席《好好吃飯2》首映會，現場互動熱絡。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視＋原創療癒影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）將於11月1日於公視＋、LINE TV上線，今（30）日舉辦首映會，主演胡宇威、李玲葦、姚以緹、徐鈞浩、連晨翔齊聚光點華山。第二季延續「食物療癒人心」主題，並以多線交錯的故事描繪現代關係百態。

胡宇威再度化身「煮飯男友」湯瑪士，與李玲葦飾演的「甜點系女孩」再續情緣，卻遇上「魔王級前女友」姚以緹突襲入住民宿，還要面對「男神作家」連晨翔花式撩人以及「紅豆泥」徐鈞浩的露營談心。他笑說：「湯瑪士這一季更像大家長，煮飯、安慰人、解決問題，真的像民宿裡的情感總舖師。」

本季採15分鐘短篇形式，節奏快速、考驗演員情緒轉換。胡宇威形容：「有時一場戲只有幾秒，要演出情感起伏真的像坐雲霄飛車。」姚以緹則笑回：「這劇拍完最該慰勞的就是剪接師！」

李玲葦劇中有場大雨痛哭戲，她坦言情緒崩潰到回不來。（記者胡舜翔攝）李玲葦劇中有場大雨痛哭戲，她坦言情緒崩潰到回不來。（記者胡舜翔攝）

李玲葦飾演的艾蜜莉有場雨中痛哭戲，她坦言情緒崩潰到難以抽離，「那一刻像失去人生的浮木，哭到整個人被掏空。」她說那次拍攝「打開了另一個世界」，讓她重新理解角色在愛裡的無助。

徐鈞浩與初孟軒飾演的「紅豆泥與布朗尼」是本季亮點CP，兩人穿著三件式西裝在山林舉行婚禮，劇照釋出後掀起網路熱議。徐鈞浩笑說：「那場戲超神奇，還遇到像仙女又像妖女的李玲葦在河邊洗愛玉。」他也透露吻戲超過10次，被笑虧「吃到嘴唇」，李玲葦在旁笑說：「導演還要我靠很近看他們親，超害羞！」

連晨翔飾演灑脫作家「葛利路」，自嘲角色「男女通吃」，連胡宇威都成了他的「獵豔對象」。「宇威哥太溫柔，我就愛逗他，看他無奈反應更開心。」他笑說導演一開始要他激怒胡宇威，但對方「燃點太高」完全不生氣。聊到現實中的「雷點」，胡宇威秒答「公主病」，並甜讚老婆完全沒有，「除非太重才會互相幫忙！」

連晨翔自曝準奶爸心情，心理沒問題、生理還是會緊張。（記者胡舜翔攝）連晨翔自曝準奶爸心情，心理沒問題、生理還是會緊張。（記者胡舜翔攝）

被問到準奶爸心情，連晨翔大方透露：「心理上沒問題，但生理上偶爾還是會緊張一下！」他也笑說自己正在「減輕行囊」準備當爸爸，「穿著都變機能風，已經做好當奶爸的準備。」至於婚禮進度，他笑回：「先生小孩再規劃，生完也要等恢復漂亮的狀態！」話一出口立刻意識口誤、急忙補救：「一直都很漂亮啦！」

姚以緹飾演的「魔王前女友」范湘則以「自在不搶人」姿態闖入前任生活，她說：「范湘不是來爭奪，而是能輕鬆與前任共處，這才是真正的魔王級！」被問現實中是否會與前任保持聯繫？她笑答：「我是消失的前任。」

《就算一個人也可以好好的吃飯2》共分兩部，首部將於11月1日開播，第二部則於11月11日上線。

