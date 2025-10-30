英倫搖滾樂團驚傳噩耗！主唱離世震驚樂壇

「Sound Of Guns」主唱安德魯梅特卡夫傳出過世。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國搖滾樂團「Sound Of Guns」傳出噩耗，主唱安德魯梅特卡夫（Andrew Metcalfe）不幸離世，消息震驚樂壇。樂團稍早於社群媒體上證實死訊，成員哀痛表示，他是「史上最偉大的主唱之一」。

Sound Of Guns 在臉書上發文寫道：「今天，我們心碎了。我們非常難過地告訴大家，我們的朋友、兄弟，也是樂團的靈魂主唱安德魯梅特卡夫已經離開了我們。」

這支成立於2008年的利物浦樂團，由梅特卡夫、李格林（Lee Glynn）、奈森克勞利（Nathan Crowley）、約翰科利（John Coley）及賽門芬利（Simon Finley）組成，以爆發力十足的現場演出與充滿感染力的舞台魅力聞名。

儘管樂團於2013年正式休團，但在搖滾迷心中始終佔有重要地位。成員在貼文中深情懷念他：「安迪是舞台上最出色的主唱之一，他的氣場無人能敵、創作才華驚人、嗓音獨一無二。他是真正的藝術家、表演者、詞曲創作者，更是一個溫暖善良的人。」

他們進一步表示：「我們永遠感謝能與他並肩的那段時光，也感謝那些我們共同創造的美好事物。我們見證了不可思議的瞬間、站上無數令人驕傲的舞台，也遇見了許多美好的人們。」消息曝光後，大批粉絲湧入社群留言悼念，表達對梅特卡夫的無限懷念。

