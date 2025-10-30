自由電子報
娛樂 最新消息

金世正首度主演古裝劇特地向「她」求教 沒參加「獵魔女團」竟也受惠？！

晉久（左起）、姜泰伍、金世正、導演李東賢、洪秀珠、李新英一同出席《月亮在江邊流淌》記者會。（friDay影音提供）晉久（左起）、姜泰伍、金世正、導演李東賢、洪秀珠、李新英一同出席《月亮在江邊流淌》記者會。（friDay影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國「國民女婿」姜泰伍退伍之後作品連發，這次要靠觀察入微化身「能量棒」，金世正演員生涯首度挑戰古裝劇就是「交換靈魂」題材，特地向大前輩河智苑請教秘訣。還有《Kpop 獵魔女團》在全球掀起熱潮，金世正竟也因此受惠？！

friDay影音獨家浪漫古裝劇《月亮在江邊流淌》由《我們，家》導演李東賢執導，《境遇之數》編劇趙勝熙合作打造，姜泰伍、金世正主演，即將於下週開播。劇情描述一位因失去了世子嬪，從此沒了笑容且心懷復仇之火的王世子，巧遇一個失去記憶且外貌神似亡妻的包袱商，兩人偶然間互換靈魂後展開的「換位思考、將心比心」奇幻浪漫故事。

姜泰伍、金世正出席《月亮在江邊流淌》記者會。（friDay影音提供）姜泰伍、金世正出席《月亮在江邊流淌》記者會。（friDay影音提供）

本劇是姜泰伍以《非常律師禹英禑》大獲好評後首次出演的無線電視台作品，女主角金世正也因安孝燮參與《Kpop 獵魔女團》而再次受到海外粉絲關注，由此備受各國粉絲期待，劇組於今天 （30日） 舉辦記者會宣布即將開播。

姜泰伍在《月亮在江邊流淌》飾王世子李江。（friDay影音提供）姜泰伍在《月亮在江邊流淌》飾王世子李江。（friDay影音提供）

《月亮在江邊流淌》不僅是姜泰伍爆紅之際旋即入伍服役後的回歸第二部作品，同時也是他繼 2019 年《朝鮮浪漫喜劇—綠豆傳》後，時隔6年再度挑戰古裝劇，他對此表示：「距離上次拍古裝已經很久了，其實還滿擔心的，所以重新看了自己在《綠》劇時的表現，重新調整語氣與節奏進行準備。」

關於要詮釋角色靈魂互換的部分，姜泰伍則透露：「我真的觀察了很多，彩排時我和世正會分享想法，也會針對外在表現的部分互相給意見，像是要她笑給我看，我再觀察她的笑容和習慣，捕捉她無意識間的動作，並試著融入角色中。她身上有著像『能量棒』一樣的活力，那股能量也完整地注入在角色身上，所以我努力讓身體與靈魂互換後也能延續這股特質。」

首次挑戰古裝劇的金世正則表示：「實際投入後才發現我要做的事情很多，除了要研究靈魂互換的設定，還要練習方言。雖然使用古語的橋段比預期的少，但要怎麼讓角色顯得有趣，這部分讓我更緊張。相對地，我也努力呈現華麗韓服姿態與韓國文化的美感。」她還透露：「因為有河智苑前輩在《祕密花園》裡飾演一人分飾兩角的前例，我還特地請教她拍攝時的感受，她說『與對手演員的默契最重要』，於是我也花很多時間研讀劇本，就像泰伍哥說的，我們連彼此不自覺的表情與動作都會觀察。」

隨著動畫電影《Kpop 獵魔女團》在全球掀起熱潮，為該劇主要角色配音的安孝燮連帶成為大眾焦點，他與金世正主演的電視劇《社內相親》也再度受到矚目，當被問及此事時，金世正笑著說：「到現在仍有許多粉絲因《社》劇而找我，真的很感謝。當獵魔女團在海外引起熱潮時，我心想如果我們這齣劇能再早一點推出就好了。看到海外觀眾對韓國文化與浪漫喜劇感興趣時，我更想透過這部作品讓大家看到韓國文化的美、韓式浪漫的趣味。」

而對於收視目標，導演李東賢謹慎地說：「希望收視率能達到兩位數以上，雖然我不知道發收視公約是否有意義，但若達成，我會親自在MBC電視台正門請客100杯咖啡，全部自費。」主演群姜泰伍、金世正、李新英、洪秀珠聽了也笑著說會穿韓服一起分送咖啡，晉久更補充：「我可能不會親自到場，不過我會自掏腰包贊助300杯咖啡，雖然我不會去，但我不說做不到的話，希望大家幫忙讓MBC正門真的『咖啡流淌』起來吧。」friDay影音獨家浪漫古裝劇《月亮在江邊流淌》11月8起每週六日更新。

此外，遠傳friDay影音歡慶十週年並迎接雙11購物節，10/30至11/16推出限時優惠，祭出「買360天送360天」等超值方案，更集結限量聯名、萬元豪禮、刷卡回饋等多重優惠，打造年度最強回饋盛典。本次兔瓏聯名周邊商品，是遠傳friDay影音獨家與韓國知名綜藝製作人羅暎錫的IP《地球娛樂室》合作推出，造型療癒吸睛又具收藏價值，為用戶帶來獨一無二的驚喜體驗。

