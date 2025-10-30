自由電子報
娛樂 最新消息

《好運來》陳家逵吹氣喚姊 自編「回魂計」神來一筆

陳家逵在《好運來》施展「回魂計」，對著楚宣吹氣橋段笑翻全場。（民視提供）陳家逵在《好運來》施展「回魂計」，對著楚宣吹氣橋段笑翻全場。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視八點檔《好運來》劇情進入高潮，陳家逵飾演的「阿偉」為喚醒昏迷多年的姊姊蕭麗芬（楚宣飾）竟上演爆笑又催淚的「回魂計」橋段，讓觀眾直呼太有創意。陳家逵笑說這場戲靈感來自近期熱播影集《回魂計》，導演覺得點子有趣，決定致敬拍攝，還以一鏡到底完成，畫面流暢又充滿情感。

陳家逵即興加入「平行時空我也是醫生」台詞，導演大讚神來一筆。（民視提供）陳家逵即興加入「平行時空我也是醫生」台詞，導演大讚神來一筆。（民視提供）

陳家逵透露，楚宣全程「裝昏迷」，完全不知道他下一步會做什麼，「她才是最容易笑場的人！」他更即興加入「劇中劇」台詞：「最近看那個影集裡的醫生，覺得跟自己長得好像，也許在平行時空我也是醫生。」現場笑翻劇組。

楚宣笑說「昏迷戲」終於結束，預告後續劇情更精彩。 （民視提供）楚宣笑說「昏迷戲」終於結束，預告後續劇情更精彩。 （民視提供）

這場戲最後雖「回魂失敗」，但陳家逵在情緒高漲時忍不住親了姊姊額頭一吻，真摯情感打動觀眾。他笑說，何豪傑得知後還羨慕直喊：「原來可以這樣加戲！」拍攝現場氣氛歡樂。陳家逵也提到開拍前曾告知楚宣可能會碰到身體，對方大方回：「沒關係，盡量碰沒問題。」楚宣表示，長時間拍昏迷戲終於能喘口氣，接下來劇情會更加激烈精彩，「請大家拭目以待！」

