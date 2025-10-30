粿粿出軌王子爆內幕！徵信社現身認證：絕對可以支持范姜彥豐

范姜彥豐（左起）踢爆粿粿出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐昨（29日）怒控粿粿婚內出軌，「王子」邱勝翊遭踢爆是第三者後，坦言在兩人協議離婚過程中「超越了朋友間應有的界線」。各界輿論甚囂塵上，許多網友抱持「先吃瓜不罵不站邊」態度。沒想到，「徵信執行長」謝智博也親上火線發聲洩內情，一席話更被視為「一錘定音」。

范姜彥豐在影片中自嘲「自己是綠帽小丑」，痛訴粿粿背叛婚姻，而第三者正是王子，網友隨後挖出徵信執行長謝智博此前錄製《丹妮婊姐》節目內容，提到手中處理的案件涉及「三方皆為演藝人員」，其中「老婆出軌、小王形象健康，弟弟也是陽光偶像」，並暗示「該名小王」8月有演唱會、9月赴中國拍戲，對照時間與描述，被網友認為與王子案情高度重疊。

請繼續往下閱讀...

謝智博在節目中透露，該案件中「老婆完全不尊重老公」，離婚談判時甚至考慮以媒體輿論戰作為攻防手段，指控男方「賺得比老婆少、死要錢。」他還近一步提到，因「小王」行程滿檔、曝光度高，使談判金額上看3000萬元。然而，謝智博雖未指名三人姓名，但節目片段被挖出後也掀起輿論波瀾。

徵信執行長謝智博證實「放心，絕對可以支持范姜」。（翻攝自Threads）

不過，對於有部分網友仍採中立態度，提出己見表示，「家家有本難念的經，先吃瓜不罵不站邊。」對此，謝智博則現身回應「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」此話被視為一錘定音，瞬間掀起網友討論潮，「徵信社都掛保證了！」、「Podcast主人公親自實錘」、「難怪王子會道歉」、「這下真沒洗的空間了！」事件至今仍持續延燒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法