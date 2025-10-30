搖滾經典重返舞台 葛萊美傳奇貝斯王攜24歲天才兒聯手開唱

搖滾金嗓Eric Martin將為台北樂迷帶來世界級現場演出。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者許世穎／台北報導〕搖滾金嗓Eric Martin與爵士傳奇Nathan East將於年底接力登上 Billboard Live TAIPEI 舞台，為台北樂迷帶來兩場世界級現場演出。從90年代搖滾代表作〈To Be with You〉的溫暖旋律，到跨世代父子合奏的靈魂爵士，《ERIC MARTIN “BIG” ACOUSTIC with David Cotterill LIVE IN TAIPEI》與《Father Son》音樂會，將以最真實的聲音，喚醒屬於經典的感動。

Nathan East（左）與24歲鋼琴家兒子Noah East攜手展現世代傳承的音樂能量。（Billboard Live TAIPEI提供）

在K-POP與J-POP席捲亞洲樂壇的浪潮中，Billboard Live TAIPEI（BBLTP）持續為西洋音樂迷守住信仰，讓觀眾重新體驗「現場音樂的力量」——那種不靠華麗舞台，只憑耳朵就能被震撼的純粹感受。場館相信，西洋音樂並未消逝，只是暫時失去了「被聽見的方式」。因此，BBLTP以國際級現場體驗為核心，持續邀請經典音樂人登台，讓觀眾記起：流行會改變，但經典能跨越世代。

請繼續往下閱讀...

12月20日登場的Eric Martin是全球暢銷搖滾團體Mr. Big靈魂主唱，出道逾四十年，以渾厚嗓音征服無數樂迷。1991年專輯《Lean Into It》中的〈To Be with You〉橫掃十五國冠軍，至今仍是搖滾史上的經典代表。他長年活躍日本市場，推出英語翻唱系列《Mr. Vocalist》奪下金唱片認證，掀起跨語翻唱風潮。這次來台，他將攜手吉他手 David Cotterill 帶來原音雙人演出，重現多首代表作，以最真摯的聲音唱進信義夜空。

壓軸登場的Nathan East & Noah East“Father Son”爵士靈魂音樂會，則是爵士樂壇難得一見的傳奇父子檔組合。2025年，Nathan East與24歲鋼琴家兒子 Noah East 攜手推出聯合專輯《FATHER SON》，邀來 Eric Clapton、Hubert Laws、Merry Clayton、松田聖子、Greg Phillinganes 等重量級音樂人參與，融合爵士、R&B與靈魂元素，展現世代傳承的音樂能量。Nathan 感性表示：「能與兒子共同創作，是我音樂人生中最幸福的時刻。」Noah 也說：「音樂，是我們父子之間最自然的語言。」

Billboard Live TAIPEI 兩場重量級演出資訊如下：

NATHAN EAST & NOAH EAST “Father Son” featuring Jack Lee, Donald Barrett

2025/11/20（四）｜1st set 17:30 Open / 18:30 Start｜2nd set 20:30 Open / 21:30 Start

ERIC MARTIN “BIG” ACOUSTIC with David Cotterill LIVE IN TAIPEI

2025/12/20（六）｜1st set 16:30 Open / 17:30 Start｜2nd set 19:30 Open / 20:30 Start

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法