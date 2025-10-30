「饒舌界鄧麗君」有喜事 廣發邀請卡親自糾錯

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金曲獎最佳新人，有「饒舌界鄧麗君」封號的葛仲珊回來了！她曾淡出歌壇，並回到美國生活5年，如今終於準備好重新出發，也開心宣布好消息。

葛仲珊轉換新東家，也將籌備新專輯。（索尼音樂提供）

葛仲珊正式宣布落腳台北，並將加入國際唱片公司索尼音樂，索尼音樂台灣總經理楊國修迎接她加入索尼大家庭，並表示：「身為台灣嘻哈界代表人物，葛仲珊以獨特的音樂態度與真誠的創作能量，持續在華語樂壇掀起風潮。非常期待與葛仲珊攜手開啟全新篇章，未來將全力支持她在音樂創作與多元發展上的無限可能，讓更多人再次感受嘻哈皇后的魅力與力量。」

雖然曾淡出歌壇一段時間，但2023年葛仲珊驚喜收到金曲獎邀請登台表演，也重新點燃她的創作的火花，她談到：「那時候我就知道，自己還有很多音樂想法想表達！」轉換新東家，葛仲珊笑說：「期待跟索尼音樂一起揮棒出擊！」

葛仲珊雖曾淡出歌壇，但現在準備好全力回歸。（索尼音樂提供）

為了讓更多人知道葛仲珊回歸，公司團隊特別設計準備「Miss Ko is Back」邀請卡，沒想到她隨即化身英文小老師，發現卡面上「Miss Ko‘s Back」的文法小錯誤，立刻親手改成「Miss Ko is Back」，還貼心提醒字體要對齊中央。包括熊仔、J.Sheon、王若琳、瘦子、婁峻碩、高爾宣等眾多藝人都接力分享這邀請卡，歡迎葛仲珊回歸，她也預計11月推出新單曲，年底前推相隔9年的新專輯。

