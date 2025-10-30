自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

「饒舌界鄧麗君」有喜事 廣發邀請卡親自糾錯

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金曲獎最佳新人，有「饒舌界鄧麗君」封號的葛仲珊回來了！她曾淡出歌壇，並回到美國生活5年，如今終於準備好重新出發，也開心宣布好消息。

葛仲珊轉換新東家，也將籌備新專輯。（索尼音樂提供）葛仲珊轉換新東家，也將籌備新專輯。（索尼音樂提供）

葛仲珊正式宣布落腳台北，並將加入國際唱片公司索尼音樂，索尼音樂台灣總經理楊國修迎接她加入索尼大家庭，並表示：「身為台灣嘻哈界代表人物，葛仲珊以獨特的音樂態度與真誠的創作能量，持續在華語樂壇掀起風潮。非常期待與葛仲珊攜手開啟全新篇章，未來將全力支持她在音樂創作與多元發展上的無限可能，讓更多人再次感受嘻哈皇后的魅力與力量。」

雖然曾淡出歌壇一段時間，但2023年葛仲珊驚喜收到金曲獎邀請登台表演，也重新點燃她的創作的火花，她談到：「那時候我就知道，自己還有很多音樂想法想表達！」轉換新東家，葛仲珊笑說：「期待跟索尼音樂一起揮棒出擊！」

葛仲珊雖曾淡出歌壇，但現在準備好全力回歸。（索尼音樂提供）葛仲珊雖曾淡出歌壇，但現在準備好全力回歸。（索尼音樂提供）

為了讓更多人知道葛仲珊回歸，公司團隊特別設計準備「Miss Ko is Back」邀請卡，沒想到她隨即化身英文小老師，發現卡面上「Miss Ko‘s Back」的文法小錯誤，立刻親手改成「Miss Ko is Back」，還貼心提醒字體要對齊中央。包括熊仔、J.Sheon、王若琳、瘦子、婁峻碩、高爾宣等眾多藝人都接力分享這邀請卡，歡迎葛仲珊回歸，她也預計11月推出新單曲，年底前推相隔9年的新專輯。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中