結婚才10天！Lulu突認「懷孕了」 陳漢典傻笑：等這天很久

《半里長城笑噴版》彩排現場星光雲集，卡司包括郭子乾、樊光耀、陳漢典、Lulu、陳漢典、郁方、杜詩梅等人。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》，將於10月31日至11月2日在國家戲劇院登場。今（30）日舉行彩排記者會，由藝術總監王月、導演許栢昂率領郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等卡司亮相。焦點自然落在剛新婚10天的Lulu與陳漢典，兩人一合體就火花四射、現場笑聲與粉紅泡泡齊飛。

Lulu與陳漢典婚後首度合體登台。（記者胡舜翔攝）

導演許栢昂笑說，劇中三角戀讓觀眾笑到肚子痛，更爆料Lulu排戲時「根本對漢典下不了狠話」，對他格外溫柔。許導笑說有場戲陳漢典要對正牌女友說「妳如果不跟我走，就別想再見我」，結果看見Lulu在旁邊立刻收手，讓導演懷疑兩人搞地下戀，還開玩笑問：「是不是迫於壓力才結婚？」逗得全場笑翻。Lulu與漢典也大方接話：「真的沒有計畫，聊著聊著就結婚了。」一旁的王月更幫腔：「他們早就互相喜歡，《萬里長城》撿到寶！這次演得特別好，情緒都是真實的，非常感人又好笑。」

Lulu笑撇傳聞，現場自導自演懷孕橋段。（記者胡舜翔攝）

現場媒體追問「懷孕傳聞」，Lulu笑著親自演出：「我懷孕了！」漢典立刻接梗：「等這天等很久了！」笑翻全場，還搞笑預告「二月台中場可能會看到孕婦登場」，讓Lulu急忙喊「亂講啦！」笑果滿點。她也提到劇中郁方有場戲要拿劍刺她，對方還因看到懷孕傳聞私下關心：「新聞說妳懷孕，這樣我怎麼殺啊？」讓她哭笑不得。

談到婚後生活，Lulu笑說：「以前我們很少一起逛街，現在變成生活夥伴，很自然。」陳漢典則補一句：「她現在不是我同事，是我『老同事』。」甜蜜互動閃瞎全場。被問戀愛誰先主動，Lulu大方認：「婚後我主動啦！」漢典也笑回「牽手接吻都一氣呵成」。他更被爆曾在排戲時「四處觀察後」大讚Lulu最漂亮，漢典笑說：「我就是外貌協會，我貪圖她的美色。」Lulu機智回嗆：「我沒心動，因為我覺得我自己最漂亮！」夫妻鬥嘴功力滿分。問兩人早前美國行是否讓感情升溫？他們異口同聲：「去哪都升溫，我們現在就在台上升溫！」

王月最後笑說：「我們真的深深愛上這兩個年輕人，看他們在舞台上閃得那麼自然，真心祝福他們。」《半里長城笑噴版》融合古裝、歷史與現代情境喜劇，以「戲中戲」手法諷刺人性與現實荒謬，由王月監製、許栢昂執導，集結郭子乾、樊光耀、Lulu、陳漢典、郁方、杜詩梅等實力卡司，預告將以笑中帶淚的能量重現李國修經典，為舞台注入新世代火花。

