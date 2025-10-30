粿粿昔在節目上稱「北韓首都是南韓」 網友超傻眼：厭蠢症發作！

粿粿昔日在節目上被問北韓首都，竟回答南韓。（圖翻攝自YT：百變智多星）

〔即時新聞／綜合報導〕中信啦啦隊前成員粿粿3年婚姻爆出婚內出軌，老公范姜彥豐昨天（29日）跳出來指控她偷吃「王子」邱勝翊，引發外界熱議。有網友翻出過去粿粿上益智遊戲節目被問到「北韓首都叫什麼」時，竟脫口「南韓」，讓大批鄉民傻眼，直呼「看到這種的真的會厭蠢症發作」！

粿粿與范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，至今已結婚3年，但最近因為2人同框頻率劇減，婚變傳聞不斷，昨天范姜彥豐無預警證實婚姻關係出現裂痕，寫下「道德淪喪婚內出軌」，並標記粿粿與王子，網路一片譁然。

輿論延燒之際，有網友翻出《百變智多星》去年3月粿粿上節目的片段，節目組提問「北韓的首都叫什麼？」，粿粿竟然回答「南韓」，全場一片傻眼，接下來的問答也全錯，而且還一直笑，任由時間浪費掉，害自己所在的隊伍輸掉。

這段影片如今被翻出，網友紛紛搖頭表示，「看到這種的真的會厭蠢症發作」、「有厭蠢症的看不了這影片」、「北韓的首都不會真的離譜」、「真的好像那種蝦妹國中生，無腦又覺得自己很漂亮很可愛」、「當初看到這部真的白眼」、「這根本不是天然呆，是蠢到極點，連基本常識都不會」、「這人到底有沒有受國民義務教育……」、「我以為我在看全明星智障賽」。

