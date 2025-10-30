自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿昔在節目上稱「北韓首都是南韓」 網友超傻眼：厭蠢症發作！

粿粿昔日在節目上被問北韓首都，竟回答南韓。（圖翻攝自YT：百變智多星）粿粿昔日在節目上被問北韓首都，竟回答南韓。（圖翻攝自YT：百變智多星）

〔即時新聞／綜合報導〕中信啦啦隊前成員粿粿3年婚姻爆出婚內出軌，老公范姜彥豐昨天（29日）跳出來指控她偷吃「王子」邱勝翊，引發外界熱議。有網友翻出過去粿粿上益智遊戲節目被問到「北韓首都叫什麼」時，竟脫口「南韓」，讓大批鄉民傻眼，直呼「看到這種的真的會厭蠢症發作」！

粿粿與范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，至今已結婚3年，但最近因為2人同框頻率劇減，婚變傳聞不斷，昨天范姜彥豐無預警證實婚姻關係出現裂痕，寫下「道德淪喪婚內出軌」，並標記粿粿與王子，網路一片譁然。

輿論延燒之際，有網友翻出《百變智多星》去年3月粿粿上節目的片段，節目組提問「北韓的首都叫什麼？」，粿粿竟然回答「南韓」，全場一片傻眼，接下來的問答也全錯，而且還一直笑，任由時間浪費掉，害自己所在的隊伍輸掉。

這段影片如今被翻出，網友紛紛搖頭表示，「看到這種的真的會厭蠢症發作」、「有厭蠢症的看不了這影片」、「北韓的首都不會真的離譜」、「真的好像那種蝦妹國中生，無腦又覺得自己很漂亮很可愛」、「當初看到這部真的白眼」、「這根本不是天然呆，是蠢到極點，連基本常識都不會」、「這人到底有沒有受國民義務教育……」、「我以為我在看全明星智障賽」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中