昔捧紅《棒棒堂》！製作人曝王子私下面：看到新聞反應和大家一樣

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子，貼文曝光掀起熱論。而過去擔任《模范棒棒堂》製作人B2，今（30）日現身《小姐不熙娣》記者會，坦言昨天自己比較忙，看到新聞的反應「跟大家一樣」。

B2說與棒棒堂們在節目錄影完後就沒在聯絡，上一次見面很可能是5年前他的婚禮上。

B2也表示，自己當時負責節目錄影，棒棒堂成員工作及動向都是唱片公司、經紀公司掌控，聊及對王子印象，他說已經很模糊，「那時候講話都還講不好，都是在乎抓頭髮這類的，乖乖的表演好。」

至於《小姐不熙娣》主持陣容新加入薔薔，B2蠻早就有向對方提出邀約，也說選擇薔薔是因為想加強節目的網路聲量，而有薔薔的集數常是網友討論話題。

B2說薔薔私下不像在螢光幕前這麼瘋狂，可以有條斯理的溝通討論，不過節目還是會以吳姍儒、派翠克拉主Key。至於小S部分，B2則認為不需太去問她何時要回歸，相信她得了金鐘獎也算加速她回來的計劃。

