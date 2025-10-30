監所菜鳥慘被電！施名帥狠露傷疤下馬威 張軒睿淪「廚餘」

《監所男子囚生記》卡司款海報曝光。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕愛奇藝原創影集《監所男子囚生記》未播先轟動，今（30日）釋出全新「社畜版」預告，以一句「比犯人更像犯人的，原來是我」戳中上班族心聲。劇集以爆笑卻寫實的手法描繪監所職場百態，揭開體制內的荒謬現象，並集結謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、Darren邱凱偉、李英宏，以及金鐘金馬雙料入圍的葉子綺等實力派演員，陣容堪稱「黃金演技聯盟」。

菜鳥三兄弟陳澤耀、張軒睿、邱以太遇施名帥即興出招笑到怕。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

預告開場就氣勢全開，三位初入監所的菜鳥管理員——陳澤耀、張軒睿、邱以太——滿懷抱負報到，卻馬上被主任施名帥迎頭痛擊。只見他面色一沉、掀衣露出傷疤，霸氣喊出：「沒被犯人捅過？進了監所，你就跟受刑人沒兩樣！」震懾全場。不料氣氛瞬間反轉，那道「恐怖疤痕」竟是割盲腸留下的手術傷口，讓三人笑到幾乎崩潰。

施名帥「震撼教育」，掀衣秀疤霸氣警告菜鳥。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

拍攝現場更成了笑場戰場，施名帥臨場即興演出、台詞變化莫測，讓張軒睿直呼：「小帥哥最厲害的是他完全不按牌理出牌，當你覺得準備好了，他就丟出一張意想不到的牌，全場爆笑。」陳澤耀則透露：「他排練講一套，開拍又換另一套，要我們真實反應。」邱以太自嘲「笑場王」，頻頻破功，連施名帥也笑回：「我自己都快憋不住！」

毒舌教誨師劉以豪語出驚人震懾三菜鳥。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劇中三位新人狀況百出，陳澤耀第一天報到就弄丟識別證，尷尬求救；張軒睿執勤誤電自己，被罵「廚餘」後怒吼「你去吃屎啦！」；邱以太則在監所遭遇騷擾卻敢怒不敢言，只能忍氣吞聲。教誨師劉以豪一句「你們腦袋空空的，正好可以放入最新觀念！」讓三人滿臉錯愕，竟還誤以為是誇獎。短短兩分鐘預告笑中帶刺，將體制內「社畜悲歌」化為爆笑諷刺。

《監所男子囚生記》由金鐘導演高炳權執導，主演包括劉以豪、施名帥、張軒睿、陳澤耀、楊祐寧、詹子萱、邱以太、睦媄等人，將於11月15日起每週六晚間8點於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo首播，11月23日起每週日晚間8點於八大戲劇台登場。

