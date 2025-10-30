蔡阿嘎貼出5合照自問「反指標」 網不寒而慄：全都分開了

〔記者王靖惟／台北報導〕男模范姜彥豐昨日發出毀滅式爆料，指控棒棒堂成員王子，與妻子粿粿有染，兩人發展婚外情讓范姜彥豐失望導致婚變，近兩日相關情史、黑歷史接連被挖出，YOUTUBE長青樹蔡阿嘎也貼出5張照片表示「這算不算是一種反指標」。

蔡阿嘎與范姜夫婦曾經合照。（圖擷取自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎在臉書中貼上與朋友合照，並且表示「看完這些照片不寒而慄...這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了..」附圖中竟有與近日婚變風波男女主角范姜彥豐與粿粿夫妻檔的照片，除了范姜夫婦之外，另外還有YT夫妻Ryuu&Yuma、ANDY老師與張家寧、號稱「國師」的台南Josh，以及「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」的茂木與茂木太太。

其中范姜夫婦正是近日新聞事件主角、ANDY老師與張家寧也正在風口浪尖，兩人感情破裂分手甚至正在打財務官司，而Ryuu&Yuma則也因為女方出軌離婚散夥，不僅因外遇偷吃新聞導致分手，170萬訂閱的頻道影片也已經刪光，至於茂木太太則算是和平分手，但婚姻確實離異。

蔡阿嘎與ANDY老師和家寧曾經合照，現兩人已分手（圖擷取自蔡阿嘎臉書）

另外網友一看全笑爆，台南JOSH竟赫然在列，紛紛在留言區補充表示「他本身就是反指標」、「被前妻家暴」、「這是玄學的問題」笑翻眾網友，並且有網友還補充蔡阿嘎與理科太太夫妻的合照，而理科家現在也已離婚，網友紛紛指出「阿娘喂！以後夫妻不要隨便找情侶檔、夫妻檔拍照啦！」「家裡跟太太與你們的合照還能留嗎？」

蔡阿嘎貼出5組照片，其中人物不是離婚就是分手。（圖擷取自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎則表示「我是說二伯！肯定是她的問題」，再度讓網友紛紛湧入朝聖，稱蔡阿嘎為「婚姻界的國師」。

